Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 26 aprile, Can tornerà nel suo ruolo di capo nell'agenzia, ma la situazione sembrerà stupirlo parecchio. Sanem, invece, metterà in atto i suoi molteplici tentativi per far tornare la memoria al fotografo. Anche Mevkibe e Melahat cercheranno, a sua insaputa, di aiutarla, creando una sorta di pozione.

Can torna a capo dell'agenzia

Dopo l'acquisto della Fikri Harika da parte di Sanem, tutto sembrerà tornare come una volta. I dipendenti torneranno ai loro posti e i Divit, ovviamente, al comando. Sanem, intanto, sfrutterà ogni buona occasione per far tornare la memoria a Can e lo farà cercando di fargli rivivere qualche déjà vu riguardante gli attimi che hanno segnato la loro storia d'amore, come il primo tè che Can ha richiesto per entrambi quando aveva rimesso piede in agenzia.

Questa cosa, però, sembrerà non smuovere niente nel fotografo.

Intanto Can farà fatica ad accettare il suo ruolo di capo dell'azienda, non capirà perché abbia deciso di abbandonare la sua vita fatta di viaggi e avventure per fermarsi a Istanbul. Allora Aziz gli spiegherà che tutto è partito a causa della sua malattia ai polmoni, ma ora che la sua salute è sotto controllo, deve essere il figlio riprendere il comando dallo stesso punto da cui era partito due anni fa.

Sanem, per far tornare la memoria a Can, prova a cambiare look

Anche i dipendenti dell'agenzia cercheranno di organizzarsi per aiutare Can a riacquistare i suoi ricordi, per questo motivo, nonostante le loro carriere si siano evolute, cercheranno di mantenere la stessa operazione lavorativa di un tempo, per questo Sanem riprenderà a portargli il tè, ma non farà solo quello.

Infatti, secondo il suo parere, Can non potrebbe ricordarla anche per un altro motivo. Quando è arrivata alla Fikri Harika vestiva con un altro look, molto più sbarazzino e semplice di quello che indossa ora. Così sceglierà un nuovo outfit e abbandonerà le fasce colorate che porta ai capelli per adottare nella sua chioma una piega perfetta.

Mevkibe e Melahat preparano una 'pozione' per Can

Intanto Mevkibe si sentirà in colpa: se avesse dato il suo benestare per il viaggio di Can e Sanem, forse i due non sarebbero rimaste vittime dell'incidente stradale e il fotografo non sarebbe stato colto da amnesia. Così, per provare a fargli tornare la memoria, deciderà di creare con l'aiuto di Melahat una sorta di "pozione" rigenerativa, che proveranno a fargli bere.

Il tutto, ovviamente, verrà fatto all'insaputa di Nihat, in quanto in disaccordo con questa tipologia di azioni.

Le due donne, però, dovranno stare molto attente, in quanto papà Aydin gli starà alle calcagna per cercare di scoprire che cosa stanno combinando.