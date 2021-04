Nelle prossime puntate di DayDreamer Sanem, finalmente, verrà a conoscenza che Can ha recuperato totalmente la memoria e la buona notizia arriverà in una maniera del tutto particolare e soprattutto davanti a parenti e amici.

Can organizza una festa per i dipendenti della Fikri Harika

Can ha recuperato la memoria, ma non vuole dare subito la lieta notizia a Sanem, in quanto vuole che sia la ragazza stessa a rendersi conto che il suo fidanzato, finalmente, ricorda tutto quello che riguarda la loro storia d'amore, risalente ormai agli ultimi due anni di vita.

Non mancherà di mandarle qualche indizio e per questa ragione deciderà di organizzare una festa per tutti i dipendenti dell'azienda, dove il piatto principale saranno le kofte crude, ovvero la prima pietanza preparata proprio dalla giovane Aydin per conquistare Can. A ogni modo alla festa non verranno invitati solamente i dipendenti della Fikri Harika, ma anche Mevkibe, Nihat e la vicina Melahat.

Sanem è la prima ad assaggiare le kofte crude preparate da Can

La festa avrà inizio, i primi invitati arriveranno nella tenuta di Mihriban e troveranno Can intento a fare le tanto attese kofte crude, con l'aiuto della padrona di casa. Ovviamente vorrà mettere nell'impasto un segno distintivo che possa far capire a Sanem che ha recuperato la memoria, così deciderà di aggiungerci una lauta dose di peperoncino, come aveva maldestramente fatto la giovane Aydin quando aveva preparato le kofte per Can.

Dopo che tutti gli invitati giungeranno alla tenuta, insieme inizieranno a pranzare e il fotografo porterà a tavola ciò che ha preparato. Sanem sarà trepidante, vuole proprio vedere che cosa è riuscito a combinare Can. Sarà proprio lei la prima a provarle e già al primo morso si renderà conto della notevole piccantezza. In un attimo, però, le tornerà in mente il momento in cui lei ha preparato le kofte piccanti per Can e da lì tutto sarà chiaro: Can ha recuperato la memoria, in quanto la vicenda delle kofte non è stata raccontata nel romanzo.

Sanem è felice: finalmente Can ha recuperato la memoria

Sanem gli chiederà se la mattina che l'ha raggiunta alla stazione avesse già recuperato la memoria, ma le confermerà di no: l'ha seguita fino ai binari solo perché è follemente innamorato di lei, tutto il resto è arrivato dopo. La giovane Aydin sarà colma di felicità e stenterà a credere che finalmente tutta la situazione si è risolta.

Intanto Emre avrà una sorpresa per tutti, infatti nella tenuta di Mihriban arriverà un piccolo furgone che porterà un barbecue e la festa potrà realmente cominciare e, soprattutto per la giovane Aydin, si rivelerà piena di tante sorprese.