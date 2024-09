Gulendam si taglierà le vene nelle prossime puntate de La Rosa della vendetta. Le anticipazioni rivelano che la donna sarà disperata perché Mert sarà portato via dagli uomini di suo fratello dopo aver scoperto che è una spia ed è l'ex di Deva. Appena Gulendam sarà ritrovata priva di sensi sarà portata con urgenza in ospedale e per Gulcemal saranno ore molto difficili. Deva correrà dal suo fidanzato e lo abbraccerà in corridoio, anche se lui non ricambierà l'abbraccio, ancora arrabbiato per le sue bugie su Mert.

Nozze interrotte per Deva e Gulcemal

Gulcemal e Deva arriveranno all'altare dopo aver superato le vecchie incomprensioni. Tutto sembrerà perfetto il giorno delle nozze, ma all'improvviso una telefonata di Zafer interromperà la cerimonia e costringerà Gulcemal a recarsi da lei. La donna, fingendo di aver avuto un improvviso peggioramento, attirerà suo figlio in ospedale per rivelargli che Mert è l'ex fidanzato di Deva e quindi la sua fidanzata gli ha mentito per mesi vivendo sotto il suo stesso tetto. Gulcemal sarà sconvolto e penserà a cosa fare, mentre Deva in preda al panico non riuscirà a capire dove si trova il suo futuro marito, perché non le risponde al telefono.

Nella confusione generale, alla cerimonia arriveranno gli uomini di Gulcemal per prelevare con la forza Mert e portarlo via.

Gulendam sarà disperata per suo marito e si scaglierà contro Deva, dicendo davanti a tutti che suo fratello ha scoperto che lei era fidanzata con Mert e se non rivedrà suo marito è solo per colpa sua.

La corsa in ospedale

Mert sarà portato da Gulcemal che appena lo vedrà non esiterà a picchiarlo. Sull'orlo di un burrone, Gulcemal afferrerà Mert per il bavero della giacca minacciando di lasciarlo andare nel vuoto.

L'uomo, per salvarsi, rivelerà a Gulcemal che Vefa sapeva tutto e non gli ha detto nulla.

A quel punto Gulcemal si sentirà tradito dal suo braccio destro e penserà al da farsi, ma quando da una telefonata verrà a sapere che Gulendam non si trova, si precipiterà alla villa. Tutti saranno preoccupati per la moglie di Mert che sarà ritrovata priva di sensi dopo aver tentato il suicidio tagliandosi le vene.

La donna sarà portata con urgenza in ospedale dove arriveranno anche Gulcemal, i suoi uomini e Mert. Il medico comunicherà al protagonista che Gulendam ha perso molto sangue e sarà necessaria una trasfusione per scongiurare ogni pericolo.

Nel frattempo, Deva non potrà fare altro che ripensare ai momenti trascorsi con Gulcemal e non lo lascerà solo in un momento del genere. La donna andrà in ospedale e stringerà a sé il suo fidanzato che, ancora turbato dalle sue bugie, non riuscirà a ricambiare l'abbraccio.

Il duro scontro tra Vefa e Mert

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Vefa ha scoperto che Mert è l'ex fidanzato di Deva e lo ha picchiato, deciso a dire tutto a Gulcemal. L'uomo, tuttavia, ha convinto Vefa a non parlare, perché Gulendam ne avrebbe sofferto troppo e il loro bambino non sarebbe avuto un padre.

Tra Deva e Gulcemal, nel frattempo, i rapporti si sono distesi tanto che tra i due è iniziata una collaborazione negli affari. Quando la ragazza lo ha detto a Ibrahim, lui non è stato affatto felice e Deva è scappata via con Armagan.