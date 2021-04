Avvicinandosi al gran finale, l’appassionante sceneggiato di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continua a riservare tantissimi colpi di scena ai telespettatori di Mediaset. Nel corso dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 27 aprile 2021, Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) quando vedrà la figlia Sanem (Demet Özdemir) sempre più disperata per Can Divit (Can Yaman) e sentendosi in parte responsabile, cercherà di trovare una soluzione servendosi dell’aiuto di Melahat (Feri Baycu Güler). In particolare le due donne ricorreranno a un metodo decisamente bizzarro con l’obiettivo di far tornare la memoria perduta al fotografo, a seguito del terribile incidente automobilistico che gli ha provocato un brutto trauma cranico.

Dagli spoiler si evince che le due donne prepareranno un tè ritenuto miracoloso e indicato proprio per chi ha un’amnesia: la bevanda in questione avrà un sapore orrendo e Can non vorrà saperne affatto di berla.

DayDreamer, trama del 27 aprile: Mevkibe si sente la responsabile dell’incidente di Can

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia e relative a ciò che succederà nella puntata in onda su Canale 5 martedì 27 aprile 2021 come di consueto dalle ore 16:45 sino alle 17:10 circa, raccontano che Sanem sarà sempre più preoccupata per non essere riuscita a far ricordare a Can della loro storia d’amore: a rassicurare la talentuosa scrittrice ci penserà la sorella Leyla (Öznur Serçeler). Subito dopo e quella stessa sera, Sanem consegnerà al fotografo il libro in cui ha raccontato la loro relazione sentimentale.

Mentre Deniz (Başak Gümülcinelioğlu) e Bulut (Ahmet Olgun Sunaer) lasceranno la città, Mevkibe sarà assalita dai sensi di colpa per ciò che è accaduto a Can, poiché se lei e il marito Nihat (Berat Yenilmez) non si fossero opposti alla partenza per le isole Galapagos con Sanem le cose probabilmente sarebbero andate in maniera diversa.

Mevkibe e Melahat ricorrono a un metodo bizzarro, Can si rifiuta di bere uno strano tè

La signora Aydin con la complicità dell’amica Melahat e all’insaputa del marito preparerà un tè miracoloso, a quanto pare in grado di far ritornare la memoria alle persone: la madre di Sanem e Leyla però sarà alle prese con un grosso problema, poiché dovrà riuscire a convincere il genero a bere lo strano infuso dal sapore disgustoso.

Purtroppo Can si rifiuterà di assaggiare il tè anche quando Muzaffer (Cihan Ercan), Ceycey (Anıl Çelik) e Sanem proveranno a insistere.