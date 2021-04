Mercoledì 21 aprile è andata in onda su Mediaset Play la terza puntata de Il Punto Z condotta da Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti anche il modello ed ex naufrago Akash Kumar che ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi ex compagni de l'Isola dei famosi.

Le dichiarazioni su Awed e Isoardi

Akash ha raccontato di aver instaurato un bel rapporto con il giovane youtuber Awed all'inizio della loro esperienza in Honduras. Rapporto che però sembra essersi incrinato dopo l'eliminazione di Kumar. "E' un programma pieno di strategie. Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba, l'ho fatto perché sono una persona estremamente buona.", ha fatto sapere a Zorzi.

Ha poi proseguito dicendo che ritiene il naufrago una persona falsa e che non ha apprezzato alcuni suoi atteggiamenti nei confronti delle donne dell'isola: "Aveva detto che non mi avrebbe nominato e invece l'ha fatto, è falso. Non mi è piaciuto il suo comportamento nei confronti di Vera da cui si è fatto influenzare. Anche l'approccio prima con Miryea, poi Drusilla e Beatrice. Per questo lo ritengo falso.", ha spiegato il modello.

Parole non proprio amichevoli nemmeno quelle riservate ad Elisa Isoardi, rientrata di recente in Italia per infortunio. "Le ho prestato 2000 euro di vestiti, ho anche i messaggi in cui mi ringrazia". Akash ha poi mostrato al conduttore le chat con Isoardi che confermerebbero le sue parole.

Successivamente ha dichiarato di ritenerla la concorrente più stratega de l'Isola: "Dietro le telecamere aveva detto che se c'era un'altra isola, noi rafinados non dovevamo restare. La mia scelta di non restare è stata influenzata in parte da lei e in parte dal fatto che Fariba Tehrani toccava tutte le mie cose. Se mi avessero mandato da solo come Beatrice, sarei rimasto".

Ad Akash, come a tutti i naufraghi eliminati, era infatti stata data la possibilità di proseguire il proprio percorso su un'isola segreta che all'inizio era abitata proprio da Tehrani e Ubaldo.

Toni più pacati nei confronti di Paul Gascoigne e Brando Giorgi. Del primo ha detto di averlo già incoronato vincitore, mentre è dispiaciuto per il ritiro di Giorgi.

L'intervista è poi proseguita toccando nuovamente la questione sugli occhi del giovane e quella dei suoi nomi falsi.

Akash conferma di aver mentito sul nome

Kumar ha ammesso di fronte a Zorzi di aver usato nomi falsi in passato e che ciò fosse frutto di un consiglio da parte dei suoi agenti. Degli occhi invece ha riconfermato che si tratta del suo colore naturale: "Gli occhi sono veri, ma ho mentito sui nomi sotto consiglio dei miei agenti. Oggi uso quello vero e punto al cinema di Hollywood". Nella scorsa puntata di Domenica Live, Akash aveva fatto intendere che alcune sue foto fossero state modificate per far credere che avesse in realtà gli occhi scuri. Avrebbe quindi smentito la tesi secondo cui si sarebbe recato all'estero per sottoporsi ad un intervento che permette di modificare il colore dell'iride, intervento strettamente vietato in Italia e molto pericoloso.

La conduttrice del salotto domenicale, Barbara D'Urso, l'ha congedato dicendo che lo aspetta con ulteriori prove a conferma delle sue dichiarazioni.