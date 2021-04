Prosegue l'appuntamento quotidiano con la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che durante il mese di maggio andranno in onda gli ultimi episodi di sempre della soap con protagonista Can Yaman che sta appassionando una platea sempre più vasta di spettatori. Il gran finale per la coppia Can-Sanem, quindi, si avvicina sempre più e i colpi di scena non mancheranno: i due, infatti, dopo un momento di crisi che si ritroveranno a vivere, riusciranno finalmente a coronare il loro grande sogno d'amore.

Anticipazioni turche finale DayDreamer: l'amore tra Can e Sanem messo a dura prova

Nel dettaglio, le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che dopo il terribile incidente in auto, Can metterà a soqquadro la sua vita.

Il fotografo, infatti, non ricorderà nulla degli anni passati al fianco di Sanem ma la ragazza non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

Aydin, infatti, cercherà di fare il possibile per riaccendere in Can il ricordo della loro storia d'amore ma dovrà scontrarsi con un muro che sembrerà essere difficilissimo da scavalcare.

Ci sarà addirittura un momento in cui Can ammetterà candidamente di non provare più niente nei confronti di Aydin e sembrerà pronto a chiudere questo capitolo della sua vita.

Sanem sarà sul punto di mollare la presa con Can

La situazione precipiterà nel momento in cui anche Sanem si renderà conto che i suoi sforzi iniziano a essere vani e la ragazza arriverà a prendere una drastica decisione finale.

Aydin, infatti, capisce che è alquanto inutile continuare a insistere con Can e sperare in un certo modo che gli ritorni di nuovo la memoria. Proprio per questo motivo, penserà di andare via definitivamente da Istanbul e quindi di trasferirsi per poter iniziare una nuova vita altrove.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Can si renderà conto di essersi nuovamente innamorato di Sanem.

Can e Sanem si sposano: anticipazioni sul finale di DayDreamer

Le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer rivelano che il fotografo capirà di non poter fare a meno della Aydin di essere innamorato di lei, malgrado non ricordi nulla del passato trascorso assieme.

A quel punto, quindi, tra i due protagonisti della serie trionferà finalmente l'amore e regnerà sovrana la felicità.

Can e Sanem, infatti, coroneranno il loro grande sogno e si uniranno in matrimonio. Ma non è finita qui, perché gli spoiler delle puntate turche sul finale di DayDreamer rivelano che i due diventeranno anche genitori di ben tre gemelli.

E così, calerà il sipario su questa serie tv che ha appassionato una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori al giorno e intanto è stata già annunciata una nuova soap pronta ad appassionare il pubblico di Canale 5.

Trattasi di Mr. Wrong che vedrà protagonista sempre Can Yaman e che debutterà questa estate nel palinsesto della rete ammiraglia.