Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno che si sta avviando verso le battute conclusive. Le anticipazioni sull'atteso finale rivelano che ci saranno ancora un bel po' di colpi di scena legati alla coppia protagonista formata da Can e Sanem, i quali saranno al centro della scena e riusciranno, dopo svariate e complicate peripezie a coronare il loro sogno d'amore e creare una famiglia.

Anticipazioni turche sul finale di DayDreamer: Sanem disperata dopo l'incidente di Can

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di DayDreamer rivelano che gli animi della coppia Can-Sanem verranno profondamente scossi in seguito al terribile incidente stradale che sconvolgerà le vite dei due protagonisti.

Can perderà la memoria e non ci sarà niente da fare per aiutarlo a far sì che la riacquisti nel giro di poco tempo. Il fotografo non ricorderà nulla degli ultimi due anni della sua esistenza, compresa la storia d'amore nata con Sanem che per lui è un'estranea.

Un duro colpo per la ragazza che, in un primo momento si impegnerà con tutte le sue forze per far sì che Can si ricordi di nuovo di lei. Ad un certo punto, però, anche la Aydin deciderà di mollare la presa.

Can e Sanem diventano genitori

Le trame turche sul finale di DayDreamer rivelano che la donna deciderà di abbandonare il paese per trasferirsi altrove e ricominciare una nuova vita, ma Can si renderà conto di essersi di nuovo innamorato di lei e di non poterla perdere.

Quindi Can impedirà a Sanem di partire recandosi da lei e scambiandosi un intenso e passionale bacio, che darà per l’ennesima volta il via alla loro storia.

A quel punto ci sarà un flashback che condurrà gli spettatori nel futuro della coppia Can-Sanem. I due, infatti, riusciranno finalmente ad unirsi in matrimonio e anche a mettere su famiglia.

Le anticipazioni sulla serie, infatti, rivelano che Can e Sanem diventeranno genitori di tre bambini che andranno ad allietare la loro nuova vita insieme.

Insomma un finale di stagione decisamente intenso quello con DayDreamer - Le ali del sogno che nel corso dei mesi di programmazione su Canale 5 ha appassionato una media di oltre 2 milioni di spettatori, pari ad uno share che ha superato la soglia del 20%.

Dopo DayDreamer arriva Mr.Wrong, la nuova serie tv Mediaset con Can Yaman

Numeri che hanno spinto i vertici del Biscione a credere ancora nelle serie di importazione turca, motivo per il quale hanno scelto di acquistare i diritti di Mr. Wrong, la nuova serie con protagonista Can Yaman che questa volta vestirà i panni di un tenebroso ristoratore, noto per essere un vero e proprio sciupafemmine.

Riuscirà anche questa nuova serie turca a far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset? Al pubblico da casa l'ardua sentenza finale.