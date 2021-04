Brutta notizia per un ex protagonista di U&D: Patrizio Faggioli, che ha partecipato al dating-show sette anni fa, è stato arrestato con l'accusa di rapina. Come riportano i siti d'informazione in questi giorni, due anni fa l'ex cavaliere del Trono Over avrebbe derubato una passante a Imperia: la somma sottratta alla donna ammonterebbe a circa 1.500 euro appena prelevati in banca.

Increscioso episodio per un ex di U&D Over

Mentre sul web si rincorrono i rumors su un possibile addio di Gemma Galgani a U&D, un ex protagonista del Trono Over ha catturato l'attenzione con un gesto che sta facendo discutere.

Come raccontano i siti e i blog d'informazione nelle ultime ore Patrizio Faggioli è stato fermato dalla polizia della sua città per un motivo molto serio.

L'ex cavaliere del dating-show, infatti, è accusato di rapina nei confronti di una signora di Imperia: quest'ultima sostiene di essere stata derubata dell'intera somma che aveva appena prelevato in banca, e il colpevole sarebbe proprio l'uomo che ha partecipato al format di Maria De Filippi nel 2014.

Patrizio avrebbe seguito la vittima dello scippo fino a un vicolo poco trafficato e lì l'avrebbe privata della sua borsetta. L'uomo non ha ancora commentato pubblicamente quanto è accaduto due anni fa, ma le accuse a suo carico sono molto pesanti.

La breve avventura negli studi di U&D

L'episodio che è salito ad onor di cronaca in questi giorni risalirebbe a due anni fa: la rapina che Patrizio avrebbe compiuto, dunque, non è attuale ma soltanto di recente le forze dell'ordine avrebbero raccolto le prove necessarie per arrestarlo. Faggioli è noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato all'edizione 2014 di U&D, per la precisione alle puntate interamente dedicate agli amori dei meno giovani del Trono Over.

Sette anni fa l'ex cavaliere è stato molto criticato per l'atteggiamento che ha assunto davanti alle telecamere: soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno mai creduto alla buonafede dell'uomo. Probabilmente per smentire chi aveva un pensiero negativo sul suo conto, è stato lo stesso Patrizio a chiedere alla signora Soraya (la dama che stava frequentando da qualche settimana) di lasciare la trasmissione per conoscersi meglio.

Dopo l'addio al dating-show, non si è più saputo nulla della coppia, se è durata nel tempo oppure se è "scoppiata" dopo lo spegnimento dei riflettori.

Il futuro di U&D potrebbe essere senza Gemma

A proposito di Trono Over di U&D, un'altra indiscrezione che è circolata di recente è quella sul possibile addio al programma della "regina" incontrastata della trasmissione, Gemma Galgani. Alcune riviste di Gossip, infatti, sostengono che Maria De Filippi e la redazione stiano seriamente pensando di ridurre al minimo lo spazio che ogni settimana viene concesso alla torinese in puntata, soprattutto perché la maggior parte del pubblico sarebbe stufo delle sue conoscenze senza un lieto fine.

Una voce ancora più drastica, poi, fa sapere che la 71enne potrebbe addirittura lasciare il dating-show definitivamente ed essere sostituita da nuove dame con carattere e storie da raccontare.

Isabella Ricci (new entry del cast che viene spesso interpellata dalla conduttrice per commentare le relazioni altrui) e Ida Platano (ex di Riccardo Guarnieri e volto molto amato dai telespettatori) sarebbero le principali candidate a prendere il posto della veterana Gemma qualora gli addetti ai lavori decidessero davvero di puntare su nuovi personaggi e su frequentazioni più credibili.