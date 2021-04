Sanem Aydin (Demet Özdemir) la protagonista principale della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno nelle puntate in programmazione in Italia da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021, farà di tutto per far tornare la memoria al suo amato Can Divit (Can Yaman).

Dagli spoiler si evince che sin da subito la talentuosa scrittrice si renderà conto che si tratta di un’impresa abbastanza difficile, poiché le sue mosse sembreranno allontanarla sempre di più dal fotografo.

DayDreamer, trame al 30 aprile: Can cerca di ricostruire i pezzi della sua vita perduta

Nel corso degli episodi dell’amato sceneggiato ambientato a Istanbul che verranno trasmessi su Canale 5 dal 26 al 30 aprile 2021 sempre nella solita fascia pomeridiana, Can dopo essere uscito dal coma a seguito dell’incidente stradale avuto con Sanem cercherà di ricostruire i pezzi della sua vita perduta con l’aiuto dei suoi cari.

A questo punto la talentuosa scrittrice decisa a far ricordare al proprio amato la loro storia d’amore tornerà a indossare dei vecchi vestiti. Per riuscire nel suo intento, inoltre Sanem chiederà a Deren di comportarsi male con lei come un tempo: purtroppo tutti gli sforzi della fanciulla saranno inutili.

Mevkibe convince il fotografo a bere un tè miracoloso, Sanem litiga con Can appositamente

In seguito Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Melahat (Feri Baycu Guler) prepareranno un tè miracoloso per chi perde la memoria: sfortunatamente anche questo tentativo fallirà poiché Can non vorrà bere lo strano infuso neanche su richiesta di Muzaffer (Cihan Ercan), Ceycey (Anil Celik) e Sanem.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La signora Aydin non mollerà la presa, visto che inviterà il fotografo a cena con la speranza di fargli assaggiare il tè: questa volta Mevkibe riuscirà a convincere Can.

A questo punto Sanem con una scusa si recherà con il primogenito di Aziz al lungomare e scatenerà un litigio con l’obiettivo di far riaffiorare nella mente dell'uomo qualche ricordo dei loro battibecchi: in tale circostanza Can avrà un flashback ma non dirà nulla alla fanciulla.

Mihriban affronta Huma, Sanem fa sentire il suo profumo a Can

In seguito Huma (Ipek Tenolcay) mentre si troverà a pranzo con Selim pubblicherà una loro foto sui social per provocare Mihriban (Sevinc Erbulak): quest’ultima e Aziz (Ahmet Somers) in effetti non la prenderanno bene. Mihriban dopo aver messo in guardia Selim dicendogli che la madre di Can ed Emre potrebbe fargli del male si scaglierà contro la sua rivale in amore.

Infine Sanem su consiglio di Ceycey si recherà al capanno di Can e cercherà di fargli tornare la memoria con il suo inconfondibile profumo: purtroppo quest’ultimo non sentirà alcun odore a causa dell’influenza.