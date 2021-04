Sono sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sia giunta al capolinea. L'attore turco sembra sia tornato in Turchia dopo aver litigato con la conduttrice sportiva, mentre il paparazzo Paolone continua a sostenere che la loro storia d'amore sia finta e che sia solo una messinscena per farsi pubblicità.

Crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta: lui è tornato in Turchia

La coppia più chiacchierata del Gossip di questi ultimi mesi sembra essere in crisi. Can e Diletta sarebbero ai ferri corti, così come testimoniato da Santo Pirrotta nel corso della trasmissione di Tv8 Ogni Mattina.

Il giornalista ha svelato che Diletta si sarebbe rifiutata di seguire l'attore in Turchia, motivo che avrebbe scatenato l'ira di Can Yaman. Nel dettaglio, Pirrotta ha dichiarato che il matrimonio di cui si era parlato nei giorni scorsi non si farà, confermando che la conduttrice ha tolto l'anello di fidanzamento e che l'attore invece a chiuso il suo profilo Instagram.

Il paparazzo Paolone su Can e Diletta: 'Falsa storia d'amore'

Subito dopo l'intervento di Santo Pirrotta, anche il paparazzo Paolone ha detto la sua su Instagram, mettendo in dubbio la veridicità di questa storia d'amore. Non è la prima volta che nascono sospetti sui due protagonisti, accusati sin dall'inizio di aver inscenato una relazione solo a fini pubblicitari.

Proprio il paparazzo, in riferimento a quella che ha definito una "falsa storia d'amore" ha affermato: "Adesso cosa dirà chi ha sempre sostenuto che fosse una storia vera?", per poi lanciare una frecciata anche a un'altra coppia ritenuta non veritiera: "Quindi stanno terminando due finti fidanzamenti", facendo riferimento anche alla coppia formata da Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis.

Paolone attacca Can Yaman e Diletta Leotta: 'Hanno organizzato tutto insieme'

Sempre il paparazzo Paolone, commentando la presunta crisi tra i due, ha rincarato la dose e riferendosi alla coppia in questione ha dichiarato: "Termineranno questa storia nel modo più credibile possibile". Non è la prima volta che Paolone si scaglia contro Yaman e Leotta e le ultime vicende, come la chiusura del profilo Instagram, sono mosse che appaiono alquanto strane.

Secondo il paparazzo questa sarebbe l'ennesima trovata pubblicitaria per far parlare di sé, soprattutto in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan. Paolone sembra certo che Can e Diletta abbiano organizzato tutto ad arte sin dall'inizio.