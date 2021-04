Tantissime novità attendono i telespettatori di DayDreamer nel corso degli appuntamenti che saranno trasmessi nei prossimi giorni. Gli spoiler della nuova puntata in programma lunedì 5 aprile su Canale 5, raccontano brutte notizie per Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin, una delle coppie più amate della Serie TV. In sintesi, il fratello di Can e la moglie entreranno in crisi a causa di alcuni problemi sul lavoro.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata lunedì 5 aprile: Emre e Leyla in crisi

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata, che i fan avranno modo di seguire lunedì 5 aprile dalle ore 16:40 dopo il day-time di Amici di Maria De Filippi, annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, le nozze tra Emre e Leyla attraverseranno un momento di crisi. L'ex contabile, infatti, dimostrerà di non essere soddisfatto del suo impiego presso una concessionaria d'auto, tanto da avere intenzione di licenziarsi. Anche la moglie risulterà molto nervosa in quanto pressata dal suo nuovo incarico come segretaria. Per questo motivo, i coniugi Aydin saranno particolarmente nervosi a causa dello stress subito nulle rispettive situazioni lavorative, tanto da dare vita a discussioni sempre più frequenti.

Infine, Sanem (Demet Ozdemir) deciderà d'introdursi furtivamente nell'appartamento di Can (Can Yaman) per una vendetta personale.

Can e Sanem passano del tempo soli grazie a Deren

Stando alle trame della serie tv turca con Demet Ozdemir in programma il 5 aprile, si evince che tutti gli occhi saranno puntati su Deren interpretata dall'affascinante attrice Tugce Kumral.

In particolare, l'ex impiegata della Fikri Harika diventerà la responsabile delle riprese dello spot per pubblicizzare le creme biologiche prodotte da Sanem. Per questo motivo, tutti gli amici si uniranno intorno a un tavolo per ultimare i preparativi che precedono il primo ciak. In questo frangente, Deren pregherà i protagonisti di DayDreamer di recarsi in città per scegliere i costumi di scena dopo averle affidato il ruolo di Cleopatra come protagonista dello spot.

Di conseguenza, Can e Sanem avranno un'altra occasione per stare da soli.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata del 2 aprile della serie tv, Yigit si è rifatto vivo alla tenuta con la scusa di dover parlare con una certa urgenza con il suo amico Bulut. Mihriban, invece, ha fatto una scenata di gelosia ad Aziz, in quanto si è convinta che sia ancora innamorato di Huma.