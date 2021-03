Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, la popolare Serie TV con protagonista l'attore turco Can Yaman nei panni di un fotografo. La trama della nuova puntata in onda il 31 marzo in prima visione su Canale 5 racconta che Sanem Aydin proporrà a Deren di diventare Cleopatra per lo spot pubblicitario delle sue creme artigianali.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 31 marzo: Sanem alle prese con uno spot pubblicitario

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà in onda mercoledì 31 marzo dalle ore 16:40 in televisione annunciano incredibili colpi di scena.

In dettaglio, il team della Fikri Harika si radunerà alla tenuta per mettere appunto alcune idee per la nuova campagna pubblicitaria. In questo frangente, i protagonisti della serie tv riusciranno a trovare il logo per pubblicizzare la crema artigianale di Sanem. Per questo motivo, tutti si adopereranno per la creazione del nuovo spot, se non accadesse il colpo di scena.

In dettaglio, Deren si renderà protagonista di un incidente nel fango. La scrittrice, a questo punto, approfitterà di questa scenetta divertente per trarre ispirazione per lo spot pubblicitario. Alla fine, la minore delle Aydin deciderà di proporre il ruolo di protagonista a Deren dopo aver visto che i suoi tratti somatici assomigliano tantissimo alla leggendaria Cleopatra.

In questo modo, Sanem avrà intenzione di ricreerà l'atmosfera dell'antico Egitto.

Deren accetta di diventare Cleopatra

Nel corso della puntata della serie tv che sarà trasmessa il 31 marzo sui teleschermi di Canale 5, Muzaffer condividerà l'idea della sorella di Leyla di affidare a Deren il ruolo della regina Cleopatra nello spot pubblicitario. Sanem ed il team della Fikri Harika, a questo punto, spingeranno l'amica a impersonare la donna che fece strage di cuori per colpa del suo fascino irresistibile.

La pubblicitaria sebbene all'inizio titubante accetterà la proposta, nonostante temi che sia un fiasco totale. In questo modo, la giovane spererà di tenere calma Sanem, che nel frattempo ha iniziato a parlare con gli animali dopo la perdita dell'anello che portava al collo a causa di Can.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente trasmessa il 30 aprile, Can ha nascosto l'anello di fidanzamento di Sanem, che custodiva gelosamente appeso al collo.

Una scomparsa, che ha gettato la scrittrice nella disperazione più totale, tanto da aver perlustrato tutta la tenuta di Mihriban.

DayDreamer - Le ali del sogno è trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.