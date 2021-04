La soap opera spagnola Una vita continua ad appassionare i telespettatori. Nel corso delle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente verrà a galla la verità sulla gravidanza di Genoveva Salmeron. A smascherare quest’ultima sarà la rivale Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), facendo sapere a Felipe Alvarez Hermoso che il bambino che aspetta colei che diventerà sua moglie in realtà è frutto di una notte di passione che la stessa ha trascorso con Santiago Becerra.

L’avvocato non crederà a nessuna delle parole pronunciate dall’ex istruttrice, infatti cercherà di ucciderla strangolandola: a evitare il peggio ci penserà Genoveva impedendo al suo amato di far passare a miglior vita la sua rivale.

Una vita spoiler: Santiago svela la sua vera identità a Marcia

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Ursula grazie a Cesar Andrade apprenderà che Santiago non è affatto il marito di Marcia. Genoveva andrà su tutte le furie non appena scoprirà che il trafficante di donne si è preso gioco di lei.

Intanto la brasiliana rimarrà sconvolta nell’istante in cui Santiago le dirà di essere Israel, il fratello gemello del suo defunto marito. Sampaio nonostante ciòsceglierà di rimanere al fianco del cognato, mentre Ursula coglierà l’occasione al volo per provocare Genoveva dicendole di sapere che la creatura che porta in grembo in realtà non è di Felipe ma di Becerra: Salmeron per impedire all’anziana donna di smascherarla agli occhi del suo promesso sposo si alleerà con Santiago.

Felipe cerca di strangolare Ursula, Genoveva porta avanti l’alleanza con Becerra

Nel contempo Dicenta si rifugerà in un convento e inizierà a vestirsi da suora per far intendere ai cittadini di essere cambiata. Lex governante dopo aver capito che Genoveva è intenzionata a ucciderla, nel corso di un pomeriggio avrà una discussione accesa con Marcia per le strade del quartiere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Successivamente Ursula metterà piede a casa di Alvarez Hermoso: quest’ultimo non riuscirà a controllare la sua rabbia quando la storica darklady gli confesserà che il padre del figlio che aspetta Salmeron è Santiago. L’avvocato perderà le staffe visto che sarà in procinto di strangolare Ursula, non appena rincarerà la dose su Genoveva dicendogli che a far approdare nella cittadina spagnola Becerra il giorno del suo mancato matrimonio con Marcia è stata proprio la donna che presto sposerà.

Per fortuna grazie all’intervento provvidenziale di Salmeron il legale non si macchierà le mani di sangue. Nonostante ciò però, quest’ultima sarà sempre più decisa a sbarazzarsi della scomoda Ursula servendosi della complicità di Israel.