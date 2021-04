Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 27 aprile su Canale 5, Sanem sarà molto scoraggiata per non essere ancora riuscita a far tornare la memoria a Can, ma la mamma le andrà in soccorso preparandole un tè "miracoloso" che potrebbe aiutare il fotografo a far riaffiorare i ricordi. Riuscirà la giovane Aydin a farglielo bere? Intanto regalerà a Can una cosa che potrebbe, realmente, fargli ricordare la loro storia d'amore: gli donerà il suo romanzo che racconta la loro relazione fin dagli inizi.

Mevkibe prepara un tè speciale per Can

Sanem sarà molto scoraggiata, i suoi tentativi per far tornare la memoria a Can non stanno dando i risultati sperati.

L'essere tornata al look di un tempo o il farsi sgridare, come una volta, da Deren diventeranno per la ragazza degli escamotage poco utili. La giovane Aydin non potrà immaginare che anche la madre si starà operando per cercare di darle una mano.

Infatti le sorelle Aydin, dopo aver ricevuto una chiamata dalla madre, andranno a casa sua e la troveranno in cortile impegnata a preparare qualcosa con un calderone. Spiegherà loro che sta realizzando un tè per far tornare la memoria a Can. All'inizio Sanem sarà un po' scettica, ma alla fine si farà convincere dalla madre e l'aiuterà nella preparazione.

Can si rifiuta di bere il tè di Mevkibe

Il giorno seguente Sanem si recherà in agenzia con il tè "miracoloso" preparato dalla madre e si avvalorerà dell'aiuto di CeyCey e Muzaffer per farlo bere a Can.

Attenderanno la richiesta del fotografo di bere un tè e il primo a portarglielo sarà Muzaffer. Metterà l'intruglio preparato da mamma Aydin in un bicchiere a tulipano e glielo porterà in ufficio.

Can, solo alla vista, non sarà molto entusiasta della cosa, infatti il colore non gli piacerà e per questo motivo si rifiuterà di berlo.

Il suo tentativo sarà un fallimento. Dopo toccherà a CeyCey, ma la sua ansia non gli sarà di grande aiuto. Riuscirà il simpatico impiegato della Fikri Harika a compiere la sua missione?

Deniz e Bulut escono di scena

Intanto Can avrà tante domande da porsi in merito alla sua storia con Sanem, così la ragazza gli darà un regalo che potrà sicuramente dargli le risposte che cerca: gli donerà il suo romanzo che racconta la loro storia d'amore.

Can lo prenderà, ma non ricordando nulla non avrà tanto da dire.

Intanto Sanem dovrà prepararsi a dire addio a un'amica che, durante l'ultimo anno, l'è stata molto vicino. La persona in questione è Deniz, che dovrà abbandonare la tenuta per stabilirsi da sua madre, in quanto il padre non sta per niente bene. Questa non sarà l'unica uscita di scena a cui assisteranno i telespettatori, infatti anche Bulut abbandonerà la storyline da questo momento in poi.