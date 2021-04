Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 19 aprile su Canale 5, Nihat e Mevkibe avranno paura che Sanem sia tornata insieme a Can. I due coniugi ci avranno visto chiaro, ma non potranno immaginare ciò che li aspetta. Infatti i due comunicheranno che a breve, con la barca, faranno il giro del mondo per raggiungere le Galápagos.

Gli Aydin temono che Sanem sia tornata con Can

Mevkibe avrà sempre dei sospetti in merito al rapporto che Sanem ha con Can. La donna doveva anche recarsi nella tenuta della figlia per perlustrare da vicino la situazione, ma degli imprevisti glielo hanno impedito.

Così, per sincerarsi che tutto vada bene, le farà l'ennesima videochiamata, ma la ragazza sarà in compagnia di Can nella barca

Ovviamente noteranno che la ragazza si trova in un luogo insolito e piuttosto buio e Sanem non riuscirà a nasconderli il fatto che si trova in una barca. Nihat, però, non la prenderà bene, infatti le chiederà se si trova da sola o in compagnia di qualcuno ed è così che, "a sorpresa", spunterà Can, che non otterrà il giusto gradimento da parte degli Aydin. Così gli chiederanno di accompagnare a casa Sanem, informando la figlia che dopo 30 minuti l'avrebbero chiamata per constatare il suo reale rientro a casa. Per i due coniugi il dubbio che la figlia si sia riconciliata con il fotografo diventerà sempre di più una certezza, per questo motivo, per capire meglio, decideranno di recarsi, la mattina seguente, a casa della ragazza.

Can propone a Sanem un giro per il mondo in barca

Intanto Can e Sanem saranno sempre più uniti e il ragazzo farà alla sua fidanzata una proposta davvero allettante: partire insieme per raggiungere le Galápagos. Un bel viaggio con la barca, con cui potranno compiere un vero giro del mondo che gli impegnerebbe per non più di due anni.

In quel lasso di tempo lei potrebbe avere la possibilità di scrivere il suo secondo romanzo, mentre lui potrebbe immortalare con la macchina fotografica dei bellissimi posti mai visti prima. Sanem, inizialmente, sarà un po' titubante, ciò che la preoccuperà di più sarà la reazione dei suoi genitori alla notizia. Lui cercherà di convincerla, dicendole che è giusto che si godano questi due anni da soli, visto tutto quello che hanno passato.

Al loro ritorno a Istanbul, poi, avranno il tempo per fare tutto il resto, ovvero sposarsi e fare dei figli.

I progetti di Can saranno molto convincenti, così la ragazza deciderà di dirgli di sì. Per i due, però, arriverà il momento più difficile, infatti la mattina seguente andranno dagli Aydin per comunicargli non solo che sono ritornati insieme, ma anche la volontà di partire in giro per il mondo. Come prenderanno Nihat e Mevkibe la notizia?