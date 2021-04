Samuele Barbetta, il ballerino in corsa per la vittoria di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è finito nel mirino degli hater che, negli ultimi giorni, gli hanno rivolto pesanti critiche ed offese. È stato il padre del ballerino ad intervenire sui social in difesa del figlio scagliandosi contro i leoni da tastiera.

Amici 20, Samuele Barbetta preso di mira dagli hater

Inaspettatamente, da qualche settimana, l'allievo di Amici 20 Samuele Barbetta è finito al centro delle critiche sul web. Una parte dei fan del programma, dopo l'uscita dal serale di Amici di Rosa e Martina, sono insorti contro il ballerino che, sino a questo momento, era stato uno degli allievi più apprezzati.

Samuele sin dal suo ingresso nella scuola si era contraddistinto per il talento, non solo come ballerino ma anche come coreografo, pertanto stupiscono le critiche negative piovutegli addosso tutto di un tratto.

Il padre di Samuele contro gli hater del figlio: 'Imparate l'educazione e l'umiltà '

Nel dettaglio, in rete alcuni utenti hanno cominciato ad accusare Samuele di essere monotono e di non essere versatile. Critiche che hanno fatto arrabbiare in particolare il padre del ballerino, il signor Angelo, il quale ha voluto rispondere agli hater attraverso un post pubblicato su un gruppo dedicato ad Amici. Nel dettaglio, il signor Angelo, riferendosi ai leoni da tastiera ha scritto: "Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele", per poi aggiungere: "Ma che vita avete?".

Il padre di Samuele inoltre, ha concluso il lungo sfogo dando un suggerimento agli hater: "Imparate l'educazione e l'umiltà", invitandoli a commentare con più riguardo e serietà e concludendo con: "Mi vergogno per tutti voi".

Samuele continua il percorso verso la vittoria ad Amici 20

Il padre di Samuele con questo post, ha voluto invitare tutti a riflettere sul fatto che le critiche feroci non possono far certo piacere, soprattutto ad un padre.

Nonostante alcuni leoni da tastiera non perdano occasione per lanciare veleno contro Samuele, l'allievo continua a raccogliere soddisfazioni all'interno di Amici 20. Sino ad oggi infatti, tutti i ballerini e coreografi giunti nel programma per giudicare le esibizioni dei ballerini, si sono complimentati con lui e vedono un futuro radioso per Samuele.

Non ultimo Kledi Kladiu che, nel day time andato in onda il 2 aprile, ha mostrato il suo apprezzamento per il ballerino, tanto da premiarlo con il secondo posto nella classifica, dietro a Giulia Stabile. Samuele, a detta di tutti gli addetti ai lavori, non ha nulla da dimostrare a nessuno, anche se ha ancora molto da imparare.