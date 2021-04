Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 aprile, Can e Sanem avranno modo di stare da soli quando Deren gli incaricherà di occuparsi dei costumi per lo spot delle creme della ragazza. Intanto Nihat, a causa dell'assenza di Mevkibe e della sua indisciplina con il cibo, avrà dei gravi problemi di salute. Yigit, invece, continuerà a tramare contro Sanem e per la giovane arriverà l'ennesima denuncia che colpirà la sua produzione di creme.

Sanem e Can scendono in città e pranzano da soli

Sanem e Can saranno gli incaricati di scegliere i vestiti per lo spot pubblicitario delle creme della ragazza, così insieme scenderanno in città.

Durante il tragitto in macchina lei parlerà con la sua voce interiore, che le darà un suggerimento importante: il suo anello non è andato perduto, gliel'ha preso Can. Anche la ragazza sarà convinta di questo, ma Can non potrà fare a meno di notare che la ragazza parla da sola. Per questo Sanem gli rivelerà di avere una voce interiore con la quale interloquisce.

Dopo la scelta dei costumi, i due avranno modo di pranzare insieme e la cosa renderà abbastanza nervosa Sanem, al punto che inizierà a mangiare senza sosta. Come al solito il comportamento della giovane Aydin sarà al limite del comico.

Mevkibe assiste il padre, Nihat ne approfitta per mangiare senza controllo

Mevkibe, invece, dovrà lasciare la casa per alcuni giorni, in quanto suo padre si è rotto una gamba e lei dovrà occuparsi di lui.

Tutti, quindi, si prodigheranno ad avere cura di Nihat, ma lui approfitterà dell'assenza della moglie per mangiare senza controllo.

A ogni modo durante una cena Leyla ed Emre gli annunceranno di essersi dimessi per intraprendere una propria carriera imprenditoriale. Al momento della notizia Nihat si sentirà male e tutti crederanno che sia accaduto per il dispiacere conseguente alla notizia della figlia e del genero, ma in realtà papà Aydin si sentirà male a causa della glicemia molto alta.

Yigit e l'ennesimo piano contro Sanem: la ragazza riceve un'altra denuncia

Yigit sarà ancora arrabbiato con Sanem, per questo motivo escogiterà un altro piano per andarle contro. Dopo aver dato un passaggio ad Arda, un contadino con un'eruzione cutanea a causa dell'edera, complotterà con Cemal l'ennesimo attacco contro la giovane Aydin.

Chiederanno ad Arda di denunciare Sanem, fingendo che l'eruzione cutanea sia proprio dovuta a causa dell'utilizzo delle sue creme. La denuncia sconcerterà la ragazza, ma Can vorrà fare chiarezza nella vicenda e grazie al suo investigatore riuscirà a scoprire qualcosa di molto importante, che potrebbe compromettere definitivamente il rapporto tra Sanem e Yigit.