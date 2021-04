La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell’attenzione. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, un’amica d’infanzia della giornalista ha parlato di un presunto bebè in arrivo. Nel dettaglio, la giovane ha spiegato che la cicogna potrebbe essere già in volo.

L’amica di Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta sembrano bruciare le tappe. L’attore turco ha cominciato a corteggiare la giornalista siciliana lo scorso gennaio su Instagram. Successivamente, grazie ad un impegno di lavoro in Italia il 31enne è riuscito ad incontrare Diletta.

Da quel momento i due sono diventati inseparabili: dopo la proposta di matrimonio volata sui cieli di Roma, la coppia potrebbe andare a convivere.

Mentre da un lato c’è chi ancora continua a pensare che Diletta e Can stiano insieme per visibilità, un’amica d’infanzia al settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha rilasciato delle importanti dichiarazioni. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha svelato un retroscena dolcissimo: “Per Leotta e Yaman la cicogna potrebbe essere già in volo”. Dal momento che l’amica della giornalista ha preferito non rivelare altro, non è chiaro se Diletta sia in dolce attesa oppure se la copa abbia avviato i “lavori”.

L’unica cosa certa è che l’attore turco non ha mai nascosto di volere mettere su famiglia con la sua compagna.

Can: ‘La nostra prima promessa è la riservatezza’

Di recente Can Yaman ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair. Tra i vari argomenti trattati dall’attore turco, il giovane ha dedicato un ampio capitolo alla sua amata.

Il 31enne ha speso delle parole d’affetto per l’attuale compagna: “È un’amore leale”. Yaman ha spiegato di avere molto rispetto per la sua storia e per Diletta.

Poi, ha svelato la prima promessa che si è fatta la coppia: “Ci siamo promessi la riservatezza”. La star turca riferito che quando devono cominciare qualcosa ai loro fan, lo fanno sempre di comune accordo. Per quanto riguarda le presunte nozze, l’attore ha precisato di non pensare di correre troppo, poiché è un ragazzo molto istintivo.

Can ha preferito non sbilanciarsi troppo sul presunto matrimonio con Diletta Leotta, poiché alcune cose preferisce tenerle private.

Yaman ha acquistato un attico a Roma

In attesa di capire se la giornalista e l’attore turco convoleranno a nozze, la coppia presto potrebbe intraprendere una convivenza. Il 31enne turco, ha acquistato un attico a Roma. Inoltre, Yaman è già stato in Sicilia per conoscere i familiari di Leotta.

A quanto pare, Diletta Leotta sembra avere trovato in Can l’uomo ideale della sua vita. Prima di intraprendere una liaison con il bel turco, la giornalista è stata con Matteo Mammì e Daniele Scardina.