Can Yaman ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato della sua vita privata e del momento di difficoltà affrontato anni fa quando il padre perse il lavoro. Poi, ha dedicato un lungo capitolo alla storia d’amore con Diletta Leotta: il 31enne ha riferito che la prima promessa che si è fatta la coppia, è la riservatezza.

L’incontro con Diletta

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a spaccare l’opinione pubblica: da un lato c’è chi pensa che la coppia sia nata solo per ottenere visibilità, dall’altra c’è chi pensa che i due siano realmente innamorati.

Yaman nell'intervista ha fatto delle precisazioni sulla favore che sta vivendo con la giornalista sportiva: “È un amore leale, ho molto rispetto per lei.

La riservatezza è la nostra prima promessa”. L’attore ha spiegato che, quando la coppia deve comunicare qualcosa ai propri estimatori, lo fa sempre di comune accordo.

Per quanto riguarda le presunte nozze, Can Yaman ha spiegato che di solito è un ragazzo istintivo: se è convinto che la donna al suo fianco sia quella della sua vita potrebbe sposarla anche dopo poco tempo. Tuttavia, Can non ha voluto fornire ulteriori dettagli circa le presunte nozze in programma con Diletta. A quanto pare, Yaman e Leotta progettano un futuro insieme, ma al momento preferiscono tenere in segreto alcuni dettagli.

Il passato difficile dell’attore turco quando il padre perse il lavoro

Nell’intervista Can Yaman ha parlato anche della sua vita privata. Il 31enne turco ha spiegato che la sua famiglia ha vissuto anche dei momenti difficili quando, anni fa, il papà di Yaman perse il lavoro e la famiglia ebbe dei problemi economici.

Grazie all’amicizia instaurata con un ragazzo, però, Can decise di intraprendere seriamente gli studi, tanto da diplomarsi e laurearsi in legge, così da avere la sua rivincita. Yaman, infine, è riuscito a raggiungere il successo grazie con alcune soap turche e, attualmente, è uno degli attori più ricercati nel paese d’origine e in Italia.

Il rapporto tra Can Yaman e le sue fan

L’attore turco ha parlato anche del rapporto instaurato con le sue fan, confidando di essere felice dell'interesse nei suoi confronti. La grande notorietà raggiunta da Yaman ha attirato l'attenzione di tantissime sostenitrici: Can, infatti, ha raccontato che alcune di loro possiedono diversi oggetti che lo raffigurano, dalla cover del cellulare alla t-shirt.