Felicissima sera è giunto al gran finale. Lo show di Pio e Amedeo si concluderà infatti venerdì 30 aprile, con la terza e ultima puntata. L'appuntamento è per le ore 21:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Tra gli ospiti ci sarà Eros Ramazzotti, pronto a mettersi in gioco con i due travolgenti comici foggiani.

Felicissima sera, boom di ascolti

Pio e Amedeo avranno sicuramente brindato in seguito ai risultati delle prime due puntate del loro show. In entrambe le serate, hanno dominato gli ascolti ottenendo 4 milioni di spettatori e uno share del 20.1% il 16 aprile, e 4 milioni di spettatori con il 21.1% di share il 23 aprile.

Il giusto premio per essere riusciti a confezionare un varietà leggero, caratterizzato dalla loro simpatia e dalla loro capacità di guardare il mondo in maniera disincantata.

Nelle prime due puntate, sono stati numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport a mettersi in gioco con i due comici foggiani. Pio e Amedeo hanno dato modo a Francesco Totti di pubblicizzare scherzosamente una pescheria e una frutteria di Foggia, hanno riportato in televisione il cantautore Aleandro Bardi, hanno scherzato con Achille Lauro toccando temi delicati come quello della libertà sessuale, e hanno avuto come primo ospite Maria de Filippi. Non sono mancati momenti toccanti, come il ricordo della madre di Amedeo scomparsa da poco, in cui ha partecipato anche Roby Facchinetti che ha cantato insieme al papà di Amedeo, suo grande fan.

Gli ospiti dell'ultima puntata di Felicissima Sera

Pio e Amedeo chiuderanno la loro prima avventura su Canale 5 ospitando Eros Ramazzotti, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino, il matematico Piergiorgio Odifreddi, Noemi e Laura Chiatti. Come in occasione della seconda puntata, ci sarà dunque spazio per il mondo della scienza: venerdì 23 aprile, è stato infatti ospitato Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, scrittore.

Sarà inoltre ospite Raoul Bova, attualmente in onda su Canale 5 con la fiction Buongiorno mamma!, in cui interpreta Guido, un papà di quattro figli che è alle prese con un brutto avvenimento che travolge l'intera famiglia.

Nell'ultima puntata di Felicissima sera, scopriremo quali personaggi verranno messi alla prova nelle interviste di Pio e Amedeo, in format che ricalcano scherzosamente i programmi di Fabio Fazio, Barbara d'Urso, Alfonso Signorini e Maria de Filippi.

Non mancherà infine, il trash che ha caratterizzato il precedente programma dei due comici, "Emigratis", in cui la voce narrante di Francesco Pannofino guidava le incredibili notti di Pio e Amedeo, tra discoteche e hotel pagati dai vip "malcapitati".