Alla vigilia di Roma-Juventus, durante la conferenza stampa pre partita, il tecnico Allegri ha annunciato l'assenza di Alex Sandro e Yildiz. Il difensore brasiliano e il talento turco non partiranno per Roma, dove i compagni sono attesi dalla difficile sfida della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Una gara che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League, considerando che gli uomini di Allegri sono terzi a 65 punti, mentre i giallorossi si trovano quinti a 59 lunghezze.

Allegri senza Yildiz per Roma-Juventus

La Juventus si presenta per la terza volta all'Olimpico di Roma in poco più di un mese. Dopo le due sfide con la Lazio - 30 marzo in campionato e 23 aprile in Coppa Italia -, la compagine di Torino sarà di nuovo illuminata dai riflettori dello stadio della capitale. E non sarà l'ultima volta in questa stagione, in quanto il 15 maggio gli juventini torneranno per la finalissima di Coppa Italia contro la super Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per questa sfida di campionato, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Yildiz e Alex Sandro. Il tecnico lo ha annunciato durante la consueta conferenza stampa prepartita: "Alex Sandro non è al meglio, Yildiz ha la gastroenterite.

Non partiranno con la squadra."Il tecnico della Juventus si è soffermato sugli attaccanti, parlando di un Milik in fiducia dopo il gol qualificazione contro la Lazio e della buona condizione di Kean. Non esclude una maglia da titolare per Weah, uomo assist in Coppa Italia.

Su Daniele De Rossi, subentrato a Mourinho lo scorso gennaio, Allegri ha invece dichiarato: "Ha dato entusiasmo, può fare una bella carriera.

Troveremo una Roma arrabbiata che vuole combattere, bisognerà fare una grande partita".

Probabili formazioni, Dybala e Paredes sfidano il passato

Tanta l'attesa, lo stadio Olimpico sarà sold out. In campo, gli argentini Paredes e Dybala sfideranno la loro ex squadra. Se per il centrocampista la Juve è stata una parentesi (35 presenze nella stagione 2022/2023), per il fantasista è stata l'esperienza al momento più longeva della sua carriera nella massima serie italiana: 293 presenze, 115 gol e 48 assist in sette stagioni.

Di seguito le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore De Rossi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Allegri.

Il fischio di inizio del match è previsto alle ore 20.45. L'arbitro della gara sarà Andrea Colombo. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn.