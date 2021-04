Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 anche giovedì 15 aprile 2021 in prima visione assoluta e in replica su Raiplay dopo la messa in onda. Le anticipazioni della nuova puntata rivelano che per Umberto la situazione si metterà male dopo che Cosimo, ancora scioccato per il contenuto della lettera che Gabriella gli ha consegnato, riceverà un telegramma dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, Giuseppe continuerà con il suo piano per allontanare i sospetti su di lui e sulla truffa che sta attuando ai danni del Paradiso. la povera Irene, senza averne colpa, finirà nel mirino del signor Amato.

lo stesso Armando dubiterà dell'onestà della Venere, senza sospettare minimamente che dietro tutto ciò ci sia invece un altro responsabile senza scrupoli.

Il Paradiso delle signore, trama nuova puntata di giovedì 15 aprile 2021 su Rai 1

Nella nuova puntata del Paradiso delle signore Dora non riuscirà a capacitarsi del fatto che Nino sia un seminarista. Le indagini delle Veneri, preoccupate per la strana reazione del ragazzo dopo l'appuntamento al cinema, hanno portato a una verità inaspettata. Nino è un seminarista e dunque ha scelto di diventare prete rinunciando all'amore terreno. Peccato che la caparbia Dora non rinunci assolutamente a lui e si metta in testa di conquistarlo a tutti i costi.

Come si dice, al cuor non si comanda.

All'interno del grande magazzino Giuseppe persevera con la sua truffa e - come se non bastasse - mette nei guai anche l'inconsapevole Irene, facendo in modo che sospetti sulla sparizione degli abiti ricadano proprio su di lei. L'unica colpa della giovane è quella di mettere da parte un vestito che ha intenzione di indossare per un evento importante.

Armando, venuto sapere dal signor Amato di questa circostanza, la tiene d'occhio, sospettando che sia lei ad aver rubato i vestiti.

Cosimo riceve un cablogramma con la verità che cercava

Continuando con le anticipazioni della nuova puntata del Paradiso delle signore, Cosimo avrà la prova chiave che incastra Umberto. Dagli Stati Uniti infatti arriva uno strano cablogramma nel quale si conferma che Guarnieri - e forse non solo lui - è implicato nella morte misteriosa di Achille Ravasi.

Bergamini Junior è sempre più ansioso di assicurare alla giustizia Umberto e di riprendere quello che è suo. La sua ossessione però comincia a preoccupare seriamente sia Gabriella che Ludovica.

Infine Dante trova un modo per mettere in ombra Vittorio e acquistare punti agli occhi di Marta. Romagnoli, senza scrupoli, prova a modificare il discorso che Federico ha scritto per lui in occasione dell'evento che celebrerà l'arrivo di Sterling, ma Beatrice salva la situazione in un modo che metterà ancora più lustro la posizione di Conti.