Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata, che verrà trasmessa martedì 13 aprile sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano infatti che Marta apprenderà del bacio tra Vittorio e Beatrice. La ragazza non prenderà benissimo la notizia e si recherà a villa Guarnieri per incontrare Umberto e la cara zia Adelaide. Intanto al Paradiso Giuseppe inizierà a preoccuparsi per i capi che aveva sottratto: Armando deciderà di controllare alla perfezione tutti i movimenti all'interno del magazzino dell'atelier.

In occasione di un incontro tra il commendatore, Adelaide e Dante, arriverà anche Marta. La ragazza rivedrà il signor Romagnoli dopo la loro frequentazione a New York.

Giuseppe si sente in trappola e litiga con il socio

Durante il 127° episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 aprile Marta scoprirà quanto accaduto durante la sua permanenza in America tra Vittorio e Beatrice. Quest'ultima verrà quindi a conoscenza che il momento di défaillance con il cognato sarà ormai noto alla giovane fotografa. Nel frattempo Marta si recherà a villa Guarnieri per riabbracciare la zia Adelaide e suo padre. Intanto al grande magazzino accadrà qualcosa di molto strano: inizieranno a diffondersi delle voci in merito alla presenza di qualche malintenzionato che vorrà copiare alcuni capi a marchio Paradiso.

A quel punto il signor Amato inizierà a preoccuparsi e, temendo di essere stato imbrogliato da Girolamo, si arrabbierà molto con il suo socio. Intanto Armando, deciderà di non abbassare la guardia all'interno del magazzino.

Dora rimane delusa da Nino per averla evitata

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano nel dettaglio che Dora continuerà a pensare a Nino.

Tuttavia le Venerei, per conoscere meglio il ragazzo, decideranno di invitarlo al cinema per trascorrere una serata insieme alla signorina Vianello. Il ragazzo si presenterà all'appuntamento, ma non appena finirà il cortometraggio scapperà via, deludendo così le aspettative della giovane Venere. Nel frattempo Dante si recherà da Umberto e dalla contessa di Sant'Erasmo per informarli di aver pensato al Circolo come location per un evento molto importante.

In vista dell'arrivo degli investitori americani e di Alan Sterling, vorrà organizzare una grande cena proprio nel prestigioso locale milanese. Sarà proprio in quel momento che arriverà Marta: i due amanti si vedranno per la prima volta dopo la loro relazione in America.