Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro del Gossip per la loro chiacchieratissima storia d'amore. In queste ultime settimane si sono rincorse diverse voci sui due innamorati, compresa quella del possibile matrimonio fissato per il prossimo 16 agosto, giorno in cui Diletta festeggerà anche il 30esimo compleanno. A quanto pare, però, le nozze tra i due fidanzati del momento sarebbero già slittate a "data da destinarsi".

Le novità sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta: convivenza insieme a Roma

Nel dettaglio, nuove indiscrezioni sulla coppia Can-Diletta arrivano dalla trasmissione "Ogni Mattina", dove il giornalista Santo Pirrotta ha svelato che sebbene i due siano innamoratissimi al momento le nozze non sarebbero previste entro l'estate, così come era stato precedentemente annunciato.

Can e Diletta, nel corso delle ultime settimane, sono andati a convivere insieme a Roma e lei ha deciso di presentarlo ufficialmente ai suoi familiari in Sicilia.

Tutto, quindi, sembra procedere nel migliore dei modi e il giornalista ha confermato che Can avrebbe chiesto a Diletta di sposarlo il prossimo 16 agosto. Tuttavia, sembrerebbe che la conduttrice sportiva non abbia detto subito "sì" e avrebbe chiesto del tempo a Can per pensarci su e capire il da farsi.

Slitta già il matrimonio tra Can Yaman e Diletta

Alla fine, però, sembrerebbe che Diletta sia riuscita a convincere Can a far slittare il loro matrimonio. I due, quindi, non si sposeranno più entro l'estate ma tutto è slittato a "data da destinarsi".

"Alla fine Diletta è riuscita a convincerlo e a frenarlo. Non è detto che questo matrimonio non si farà ma non adesso" ha ammesso Pirrotta nel corso del suo intervento nel programma mattutino di Tv8.

Va detto, però, che fino ad oggi sia Can Yaman che la stessa Diletta non hanno mai proferito parola in merito alla notizia del presunto matrimonio in arrivo.

Le parole di Can Yaman sul possibile matrimonio con Diletta

I due sono sempre andata avanti per la loro strada, incuranti delle critiche e talvolta anche delle accuse che venivano mosse nei loro confronti.

In una recente intervista, l'attore turco della soap DayDreamer - Le ali del sogno, ha ammesso che quello che sta vivendo con Diletta è un amore leale, improntato sul principio di riservatezza.

Quando poi gli hanno chiesto di sbilanciarsi un po' sulle voci di matrimonio con Diletta, Can ha subito fatto un "passo indietro", limitandosi a dire che tutte le novità le avrebbero comunicate assieme.

Nel frattempo, Yaman continua ad essere impegnatissimo con i preparativi della nuova serie tv Sandokan, le cui riprese inizieranno a fine maggio e dureranno tutta l'estate.