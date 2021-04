Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata verrà trasmessa mercoledì 22 aprile e le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena. Rocco cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a Irene ma senza alcun esito. La Venere bionda deciderà di non accettare l'invito a cena del ragazzo e nello stesso tempo continuerà a nascondere del bacio a Maria. Nel frattempo Gloria e il capo magazziniere scopriranno il vero responsabile della contraffazione degli abiti a marchio Paradiso. Dopo aver chiesto un favore a Dante, in seguito alle accuse di Cosimo Bergamini, Umberto farà il suo dovere di padre e consolerà Marta.

La ragazza, infatti, cercherà delle risposte sulla sua situazione sentimentale.

Rocco fa un passo avanti con Irene

Nel corso della centotrentaquattresima puntata de Il Paradiso delle signore, in onda giovedì 22 aprile 2021, Irene continuerà ad avere tanti dubbi circa la sua relazione con Rocco. Tra i due c'è stato un bacio e nonostante la signorina Cipriani sembrerà innamorata del ragazzo, non si mostrerà particolarmente presa. Al contrario Amato farà di tutto per non farsela scappare. Il giovane magazziniere vorrà conoscere meglio la Venere e per questo motivo deciderà di invitarla fuori a cena. Irene però declinerà l'invito di Rocco e nel frattempo non racconterà la verità alla sua coinquilina Maria.

Quest'ultima non sarà di ottimo umore: dopo il forfait ricevuto dal suo compaesano, la giovane sarta sarà giù di morale e arriverà alla conclusione di non piacere al nipote di Agnese.

Marta consolata da Umberto

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle signore, trasmesso il 22/04, al grande magazzino tutti i nodi verranno al pettine.

Dopo giorni di "indagini", Armando e Gloria Moreau scopriranno il nome del vero colpevole del furto dei vestiti della nuova collezione. I due avranno modo di confrontarsi su come gestire la situazione, dato che ci sarà di mezzo Agnese, alla quale Ferraris è molto legato. Nel frattempo a villa Guarnieri, Umberto non potrà rimanere con le mani in tasca, dopo le accuse di Cosimo.

Il commendatore deciderà di avvicinarsi a Dante e gli chiederà un favore. Tuttavia Romagnoli non potrà esserne che felice: una scusa in più per riavvicinarsi a Marta e conquistare un posto nella famiglia della sua amante. Nel frattempo in atelier, Beatrice e Vittorio parleranno del futuro di Pietro. La mamma del ragazzo ringrazierà il cognato per il sostegno che ha dato al nipote, nonostante per lui non sia un periodo semplice. Intanto Marta sarà sommersa da mille pensieri e sentirà la necessità di confidarsi con il padre.