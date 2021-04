Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana dal 19 al 23 aprile raccontano che Marta avrà un confronto con Beatrice, mentre le accuse di Cosimo ad Umberto finiranno su un giornale. L'offerta di Sterling per il Paradiso sarà allettante e lascerà entusiasta Vittorio, nel frattempo Maria proverà dei sentimenti sempre più intensi per Rocco. La contessa Adelaide, inoltre, farà visita a Gabriella consigliandole di tenere a bada l'ira di Cosimo, mentre Rocco inviterà a cena Irene.

Armando e Gloria, intanto, scopriranno il vero responsabile della truffa in magazzino, Giuseppe, che nel frattempo confesserà alla moglie Agnese di non poter ripagare il debito di Salvatore. Dante, infine, organizzerà una sorpresa per Marta.

Marta avrà un confronto con Beatrice

Le trame de Il Paradiso delle Signore 5 da lunedì 19 a venerdì 23 aprile riportano che Irene si sentirà in colpa nei riguardi di Maria per il bacio scambiato con Rocco, sebbene non dirà nulla alla coinquilina. Marta, invece, avrà un acceso scambio di vedute con Beatrice in merito al rapporto che la Conti ha avuto col marito Vittorio.

Alan Sterling, l'ex capo newyorkese di Marta, intanto, chiederà a Dante di organizzare un incontro al Circolo per fare una proposta di lavoro a Vittorio ed alla moglie.

Le accuse di Cosimo ad Umberto, inoltre, finiranno in un giornale suscitando una certa agitazione nella contessa Adelaide. Marta, successivamente, svelerà a Vittorio che l'offerta di Sterling sarà oltremodo allettante: curare la campagna per il lancio della collezione a marchio Paradiso. Conti, oltre ad esserne entusiasta, non vedrà l'ora di poter nuovamente lavorare a stretto contatto con la moglie, come accadeva tempo addietro.

Dante, invece, parrà non rassegnarsi alla convinzione di poter stare assieme alla Guarnieri.

Maria proverà dei forti sentimenti nei riguardi di Rocco

Le anticipazioni della fiction daily dal 19 al 23 aprile rivelano che Maria comincerà a provare dei profondi sentimenti nei riguardi di Rocco, ma quest'ultimo tenterà invece di approfondire la conoscenza di Irene.

Armando, poco più tardi, comincerà a nutrire dei seri dubbi che ci sia Giuseppe dietro la truffa dei capi contraffatti. Vittorio, intanto, inviterà Pietro a cena per parlargli del suo futuro, ma quando Marta vedrà il rapporto tra i due proverà una sgradevole sensazione di inadeguatezza pensando di non poter mai essere mamma.

La contessa Adelaide, invece, consiglierà a Gabriella di tenere a bada Cosimo, ma tale suggerimento si rivelerà inutile, perché il giovane Bergamini irromperà a Villa Guarnieri per dimostrare l'implicazione di Umberto nella morte di Ravasi. Armando e Gloria scopriranno che Giuseppe è il responsabile della truffa in magazzino.

Marta continuerà ad essere tormentata dai suoi fantasmi e cercherà una parola di conforto dal padre Umberto.

Giuseppe, intanto, confesserà alla moglie Agnese di non essere in grado di ripagare il prestito del figlio Salvatore. Tra Marcello e Ludovica il legame amoroso diverrà sempre più forte, difatti Brancia si renderà conto di voler condividere con Barbieri la sua elezione a nuova presidentessa del Circolo. Dante, infine, organizzerà una sorpresa per Marta.