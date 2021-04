La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere all'ordine del giorno e ad attirare l'attenzione dei tantissimi fan e curiosi che li seguono. In queste ore, la conduttrice sportiva volto simbolo della piattaforma streaming Dazn, ha scelto di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto svelando per la prima volta in televisione tutta la sua verità in merito alla relazione con l'attore turco star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno. La Leotta ha fatto chiarezza anche in merito alla decisione di Can di eliminarsi dai social e di disattivare il suo profilo ufficiale Instagram.

L'addio ai social di Can Yaman: l'attore chiude anche il suo profilo Instagram

Nel dettaglio, lo scorso fine settimane i fan di Can Yaman hanno notato che l'attore non era più disponibile e reperibile su Instagram. Il suo profilo risultava disattivato, proprio come aveva già fatto in passato con il suo account Twitter, sospeso dopo le numerose critiche e gli attacchi ricevuti in seguito alla diffusione della notizia della sua love story con Diletta Leotta.

Subito dopo l'addio di Can Yaman al mondo di Instagram, si sono rincorse le voci legate alla sua crisi in corso con la conduttrice sportiva. Subito, quindi, si è ipotizzato che la sospensione dell'account social dell'attore turco potesse essere in parte ricollegabile alla crisi con la Leotta.

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato la conduttrice stessa durante la consegna ufficiale del tapiro d'oro di Striscia la notizia da parte di Valeria Staffelli.

La verità di Diletta Leotta sull'addio di Can dai social

Ieri sera, infatti, Diletta ha ricevuto il tapiro proprio per questa turbolenta relazione sentimentale che la vede legata a Can Yaman e in merito alla scelta dell'attore di abbandonare i social, ha ribadito che non si tratta di una decisione d'amore né tantomeno legata alla presunta crisi di cui si è tanto parlato sul web e sui giornali.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Lui si è tolto dai social per questioni di business" ha precisato Diletta, la quale però non è entrata nel dettaglio di queste scelte che sono state fatte dal suo fidanzato.

Diletta fa chiarezza anche sul matrimonio con Can

E così, tra Can e Diletta tutto sembrerebbe procedere nel verso giusto. Diletta ha anche fatto chiarezza sul discusso matrimonio, precisando che non sarebbe stato annullato così come si era parlato sui giornali.

La conduttrice sportiva si è limitata a dire che bisogna fare un passo alla volta, senza affrettare i tempi ma non ha messo in dubbio le nozze con il suo amato. Intanto Can, continua a perseguire la strada del silenzio e a differenza di Diletta non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica.