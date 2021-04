Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Martedì 27 aprile andrà in onda una nuova puntata e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Marta e Vittorio non riusciranno a chiarire le loro questioni sentimentali. A complicare il loro rapporto sarà Dante che continuerà a corteggiare la sua amante. Intanto Cosimo deciderà di accompagnare Gabriella al Circolo per la premiazione.

La confessione di Giuseppe Amato

Nel corso del 137° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 27 aprile, a villa Guarnieri verrà recapitato un pacco del tutto inaspettato.

Il mittente del regalo sarà Dante, l'amante di Marta ha fatto recapitare un dono per la giovane fotografa. L'uomo non avrà nessuna intenzione di farsi scappare la figlia di Umberto, è innamorato della ragazza e sarà pronto a tutto pur di riconquistarla. Nel frattempo Salvatore sarà già venuto a conoscenza che il padre, a causa di un affare andato male, non riuscirà a restituirgli il denaro. Il titolare della caffetteria però, inizierà a sospettare qualcosa e per questo motivo esigerà la confessione del capofamiglia. Giuseppe racconterà al figlio di essere il responsabile del furto degli abiti del grande magazzino: Salvatore a quel punto rimarrà ancora più deluso del padre. Intanto Cosimo Bergamini deciderà di accompagnare la moglie al Circolo, in vista della premiazione come migliore stilista.

Il marito di Gabriella si renderà conto di stare accanto alla ragazza in questo momento così importante per la sua carriera.

Ludovica collabora con Marta e Vittorio

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Federico e Marta si confronteranno con Ludovica per il servizio fotografico che pubblicizzerà la nuova collezione del Paradiso negli Stati Uniti.

Essendo ormai la vice presidentessa del prestigioso locale milanese, la contessina Brancia si darà da fare affinché tutto andrà come previsto dalla moglie del dottor Conti. Nel frattempo Vittorio e la moglie non riusciranno a trovare un equilibro per ritornare insieme e salvare il loro matrimonio. Marta e il consorte saranno nel pieno di una crisi matrimoniale e a rendere ancora tutto più difficile sarà la presenza di Dante: Romagnoli insinuerà ulteriori dubbi nella mente e nel cuore della sua amante.

Intanto il direttore del grande magazzino aiuterà la nipote Serena: la bambina avrà un piccolo problema con la recita scolastica, ma verrà sostenuta dallo zio Vittorio. Alla luce del comportamento premuroso del cognato, Beatrice rimarrà colpita dalla situazione.