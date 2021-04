Le vicende dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore continuano a far rimanere i telespettatori con il fiato sospeso.

Le anticipazioni dell’episodio che i fan vedranno sulla prima rete Rai il 15 aprile 2021, raccontano che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) inizierà a dimostrare di essere il rivale in amore di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) a tutti gli effetti dopo il recente ritorno di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) da Parigi.

Scendendo nel dettaglio il cugino di Fiorenza cercherà di far svalutare la figura del direttore del Paradiso in un imminente evento internazionale per gli investitori esteri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 15 aprile: Beatrice decisa a far risaltare Vittorio

Nel corso della 129^ puntata della serie televisiva in programmazione su Rai 1 giovedì 15 aprile 2021 sempre dalle ore 15:55, Irene (Francesca Del Fa) nasconderà uno dei capi messi da parte per l’evento in fiera nel Paradiso. Dagli spoiler si evince che a causa dello strano gesto della giovane Cipriani, il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) crederà che il signor Giuseppe (Nicola Rignanese) abbia ragione a sospettare del probabile coinvolgimento della venere con la contraffazione di alcuni vestiti del negozio

Nel contempo Federico (Alessandro Fella) scriverà un discorso importante per il padre biologico Umberto (Roberto Farnesi) in vista del ricevimento che si terrà al circolo in cui sarà prevista la partecipazione di una persona di spicco.

Intanto Dante coglierà l’occasione al volo per tentare di modificare il testo in modo da mettere in ombra Vittorio. A neutralizzare il piano di Romagnoli per fortuna ci penserà Beatrice (Caterina Bertone): quest’ultima si farà venire in mente una delle sue idee per far risaltare il cognato agli occhi di tutti coloro che saranno presenti.

Le veneri cercano di far allontanare Nino da Dora, Gabriella e Ludovica preoccupate per Cosimo

Successivamente le veneri cercheranno di far allontanare Nino dalla loro amica Dora (Mariavittoria Cozzella), quando scopriranno che si tratta di un seminarista: ciononostante la ragazza sarà sempre più convinta di aver trovato l’uomo ideale.

Infine Cosimo (Alessandro Cosentini) riceverà un cablogramma dagli Stati Uniti: a causa di questo messaggio il marito di Gabriella (Ilaria Rossi) si fiderà sempre meno del commendatore Guarnieri. La talentuosa stilista Rossi e Ludovica (Giulia Arena) invece si preoccuperanno ulteriormente per Bergamini.