Pia e Romulo deluderanno i marchesi andando a lavorare per i duchi de Los Infantes nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Cruz e Alonso andranno a una festa e verranno a sapere che i loro ex collaboratori servono a casa dei genitori di Jimena. La marchesa vedrà il tutto come un affronto e convocherà subito Romulo e Pia per offrire loro un posto alla tenuta. I due avranno delle richieste e oltre al salario più alto Pia chiederà anche di non rientrare come semplice domestica. Cruz sarà costretta ad accettare le condizioni pur di non darla vinta ai duchi.

Cruz e Alonso delusi da Pia e Romulo

Non c'è pace per i marchesi de Lujan che una volta superata la morte di Jimena dovranno ancora affrontare numerosi ostacoli. Nel dettaglio, Cruz e Alonso saranno profondamente delusi quando scopriranno per caso che Pia e Romulo sono andati a lavorare dai duchi De Los Infantes. Per i marchesi sarà un affronto insopportabile, perché tra loro e i duchi i rapporti sono ormai distrutti dal lancio nel vuoto di Jimena.

Cruz e Alonso andranno alla festa dei conti di Urbizu e la serata si trasformerà in un disastro, perché apprenderanno che i loro servitori sono andati a lavorare dalla famiglia di Jimena. La notizia si diffonderà in poco tempo in tutto il palazzo e i marchesi penseranno al da farsi.

Cruz chiederà ad Alonso di prendere provvedimenti, ma lui delegherà tutto a sua moglie dicendo che è compito suo. La marchesa deciderà di affrontare la situazione di petto e convocherà Pia e Romulo a La Promessa per interrogarli e parlare con loro.

Cruz costretta a chinare il capo e accettare le richieste di Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz farà convocare dunque Pia e Romulo per un colloquio con loro.

La marchesa arriverà subito al sodo: "Ho saputo che state lavorando per i duchi de Los Infantes e questo mi ha sconvolta". Cruz rimprovererà i due collaboratori: "Non c'erano altre famiglie? Dovevate andare proprio dai duchi con cui abbiamo avuto tanti scontri?".

Romulo prenderà la parola e spiegherà che lui e Pia cercavano lavoro e che sono andati dalla prima famiglia che ha offerto loro un posto.

Cruz ripeterà di sentirsi molto offesa da questa scelta, perché non ha visto alcun rispetto per i tanti anni di rapporto di lavoro tra loro. Pia insisterà: "Avevamo bisogno di lavorare", ma Cruz farà notare a Romulo che i duchi li hanno assunti certamente per ripicca e per ricevere da loro delle informazioni. Alla marchesa non resterà altro che proporre a Pia e Romulo di tornare a La Promessa e i due chiederanno lo stesso salario che ricevono da i duchi. Pia, a quel punto metterà ancora più in difficoltà Cruz: "Io non torno come domestica, voglio tornare come assistente personale". La marchesa dovrà chinare il capo e accettare tutte le condizioni pur di non darla vinta ai duchi de Los Infantes.

Perché Pia e Romulo non erano più a La Promessa?

Pia e Romulo si trovavano a casa dei Duchi perché avevano perso il loro lavoro a casa dei marchesi. La ex governante si è finta morta per diverso tempo per sfuggire alle minacce di suo marito Gregorio e per questo era fuori dal palazzo.

Quando Manuel ha scoperto il trucco di Pia, ha ritenuto ingiusto che la donna rinunciasse alla sua vita per la prepotenza di Gregorio e ha pensato di affrontare l'uomo personalmente, offrendogli dei soldi per andare via per sempre. Il giorno dopo l'incontro con Manuel, però, Gregorio è stato trovato senza vita e per questo il marchesino è stato arrestato per omicidio.

Manuel ha gridato la sua innocenza e in suo aiuto è arrivato Romulo che si è assunto tutta la responsabilità della morte di Gregorio.

Il maggiordomo ha pagato il suo prezzo con la giustizia, ma quando è stato il momento di riprendere servizio a La Promessa è rimasto deluso dal comportamento dei marchesi. Alonso e Cruz, infatti, hanno negato a Pia di riprendere il suo posto e di conseguenza Romulo non ha voluto lasciare da sola la sua amica.