L’appassionante soap opera italiana Il Paradiso delle Signore coprodotta da Rai Fiction e Aurora Tv continua a essere ricca di colpi di scena. Gli spoiler relativi all’episodio che occuperà la prima rete dell’ammiraglia Rai giovedì 22 aprile, raccontano che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) abbastanza amareggiata per essere ancora in crisi con il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e per non poterlo far diventare genitore troverà consolazione tra le braccia del padre Umberto.

Intanto il commendatore Guarnieri per impedire a Cosimo Bergamini di dimostrare il suo coinvolgimento con il misterioso decesso di Achille Ravasi, ormai ex marito della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, si rivolgerà al new entry Dante Romagnoli (Luca Bastianelli) dicendogli di aver bisogno della sua collaborazione nell’intricata faccenda.

Armando e Gloria scoprono chi è il colpevole della truffa ai danni del lussuoso negozio

Nella 134^ puntata della serie televisiva di successo in programmazione su Rai Uno giovedì 22 aprile 2021 dalle ore 15:55 come di consueto, Irene (Francesca Del Fa) si rifiuterà di uscire con Rocco (Giancarlo Commare): nonostante ciò la venere continuerà a non far sapere alla coinquilina Maria (Chiara Caruso) di essersi scambiata un bacio con colui che lei vuole sposare al più presto possibile.

Nel contempo il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) dopo aver sospettato del rivale in amore Giuseppe (Nicola Rignanese) arriverà alla verità: dalle anticipazioni si evince che Ferraris e la capocommessa Gloria (Lara Komar) dopo aver condotto diverse indagini riusciranno a scoprire finalmente chi è il vero responsabile della truffa ai danni del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo.

Umberto chiede un favore a Dante, Vittorio ringrazia la cognata Beatrice

Successivamente Umberto non ignorerà affatto le terribili minacce di Cosimo: pur sapendo di essere più potente del marito della talentuosa stilista Gabriella (Ilaria Rossi) il commendatore si servirà della complicità di Dante, visto che a sorpresa gli chiederà un favore.

Intanto Vittorio e Beatrice (Caterina Bertone) parleranno del futuro di Pietro (Andrea Savorelli): in tale circostanza il direttore Conti ringrazierà per l’ennesima volta la cognata per averlo sostenuto anche in questo periodo difficile della sua vita. Per concludere Marta sempre più tormentata per il fatto di non poter avere figli si lascerà confortare dal padre Umberto.