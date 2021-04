Su Canale 5 prosegue il consueto appuntamento con le vicende della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno. Gli spoiler sugli episodi che occuperanno il piccolo schermo da lunedì 19 a venerdì 23 aprile al solito orario salvo cambiamenti, svelano che le condizioni di Can Divit (Can Divit) a seguito di un incidente stradale saranno abbastanza critiche.

Il fotografo dopo un mese si risveglierà dal coma ma la sua mente rimuoverà i suoi ultimi due anni di vita: purtroppo l’uomo non avrà alcun ricordo della sua amata Sanem Aydin (Demet Özdemir), facendola entrare di nuovo in crisi.

DayDreamer, trame al 23 aprile: Mevkibe e Nihat temono che Sanem possa soffrire di nuovo

Nelle puntate dell’amato sceneggiato che faranno compagnia ai fan italiani dal 19 al 23 aprile 2021, Sanem e Can, dopo aver lavorato, si rilasseranno sulla barca: in tale circostanza il fotografo sorprenderà la propria amata proponendole di andare sulle isole Galapagos. Inoltre il primogenito di Aziz manifesterà il desiderio di tornare a Istanbul con tre figli: Sanem accetterà subito di partire con il suo fidanzato.

A questo punto la scrittrice e il fotografo decideranno di fare il giro per il mondo per due anni: questa decisione non verrà accolta in maniera positiva da Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), poiché avranno ancora il timore che Can potrebbe far soffrire nuovamente la loro secondogenita.

Nonostante ciò Sanem non si adeguerà alla volontà dei propri genitori, ma prima di partire chiederà al suo amato di darle delle lezioni di nautica per prepararsi al meglio ad affrontare la nuova avventura.

Sanem triste a causa dei suoi genitori, Can perde la memoria

Successivamente Deren (Tugce Kumral), Muzaffer (Cihan Ercan), CeyCey (Anil Celik) e tutti gli altri amici di Can e Sanem festeggeranno la partenza della coppia: al party mancheranno i genitori della fanciulla.

Il gesto di Mevkibe e Nihat però finirà per scoraggiare la scrittrice, visto che proprio quando sarà in procinto di lasciare la città farà fatica a nascondere la sua evidente tristezza. Can essendo consapevole della difficile situazione cercherà di far riconciliare gli Aydin.

Infine ci sarà una vera e propria tragedia, poiché durante il loro viaggio il fotografo e Sanem avranno un grave incidente stradale e le conseguenze saranno abbastanza serie: pur essendo sfuggito alla morte, il fratello di Emre avrà un trauma poiché dopo essere entrato in coma perderà la memoria.

La situazione sarà più complicata del previsto, dato che Can quando riaprirà gli occhi in ospedale non riconoscerà Sanem poiché alla sua vista apparirà come una sconosciuta.