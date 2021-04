Il Paradiso delle Signore è pronto per una nuova settimana ricca di avvenimenti. Secondo le anticipazioni dal 19 al 23 aprile, Marta e Vittorio vivranno un momento di profonda crisi e Dante ne approfitterà per fare una sorpresa alla donna. Giuseppe verrà smascherato e quando Agnese scoprirà che non restituirà il debito a Salvatore si arrabbierà molto con lui e sarà delusa da suo marito. Rocco sarà deciso a coltivare il suo rapporto con Irene ma la ragazza lo rifiuterà, mentre Maria continuerà a essere ignara del bacio tra loro. Infine, Cosimo minaccerà ancora Umberto che si rivolgerà a Dante in cerca di aiuto.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Marta soffrirà per il fatto di non poter dare dei figli a Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 marzo raccontano che Marta parlerà con Vittorio di un'offerta di lavoro. Sterling proporrà ai due coniugi di occuparsi della campagna promozionale per il lancio della collezione negli Stati Uniti, ma Vittorio non sarà entusiasta all'idea, anche perché oltre a lavorare fianco a fianco con sua moglie dovrebbe accettare la supervisione di Dante. Le cose tra Conti e sua moglie non andranno meglio quando lei vedrà suo marito parlare con Pietro del suo futuro, come fossero padre e figlio, e si sentirà inadeguata. La donna continuerà a essere tormentata dal suo passato e dalla sua sterilità e vivrà molto male questo periodo.

Dopo qualche giorno, Marta e Vittorio si rivedranno al Paradiso, ma il dialogo tra loro non sarà risolutivo. Nel frattempo, Dante non si arrenderà e proverà a conquistare il cuore della figlia di Guarnieri preparandole una sorpresa. Tra Irene e Rocco, invece, dopo il bacio qualcosa cambierà e la ragazza si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Maria, che continuerà a sognare un futuro insieme al magazziniere.

Spoiler dal 19 al 23 aprile: Cosimo continuerà a minacciare Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 19 al 23 aprile rivelano che Rocco deciderà di fare un passo verso Irene e approfondire la sua conoscenza, ma la ragazza non sarà così disponibile. La signorina Cipriani rifiuterà anche un suo invito a cena, ma nonostante tutto continuerà a mentire a Maria, evitando di dirle quello che è successo con Rocco.

A villa Guarnieri ci sarà agitazione perché le accuse di Cosimo finiranno sul giornale e Adelaide temerà per Umberto. Per questo motivo, la Contessa andrà a trovare Gabriella per chiederle di calmare suo marito, ma non servirà a molto. Cosimo, infatti, irromperà a casa Guarnieri minacciando Umberto di raccontare a tutti la verità sulla scomparsa di Ravasi. Il signor Guarnieri sarà consapevole di avere un buon controllo su Bergamini a causa della sua situazione economica, ma in ogni caso non potrà ignorare le minacce del giovane e chiederà aiuto a Dante. Intanto al Paradiso, Armando inizierà a sospettare di Giuseppe e con l'aiuto di Gloria scoprirà chi si nasconde davvero dietro le sparizioni degli abiti della collezione.

A casa amato, intanto, Giuseppe sarà costretto a confessare ad Agnese di non poter restituire il debito a Salvatore e questo incrinerà il rapporto tra i coniugi. Inevitabilmente, la donna tornerà a sentirsi molto vicina ad Armando.