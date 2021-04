Il Paradiso delle Signore vedrà una settimana molto movimentata dal 19 al 23 aprile: secondo le anticipazioni i riflettori saranno puntati su Giuseppe. Armando e Gloria, infatti, riusciranno a capire i suoi imbrogli e quando l'uomo confesserà ad Agnese di non poter restituire il suo debito, la donna la prenderà molto male. Nel frattempo, Rocco tenterà di approfondire la conoscenza con Irene dopo il bacio che c'è stato tra loro, ma la ragazza gli starà lontana. Marta e Vittorio saranno ancora distanti e Dante ne approfitterà per provare a conquistare il cuore della donna che continuerà a soffrire per la sua sterilità.

Infine, Umberto si difenderà dalle accuse di Cosimo e chiederà aiuto a Romagnoli per risolvere la questione.

Agnese sarà molto delusa da Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 aprile raccontano che Armando e Gloria dopo avere riflettuto a lungo, scoprono l'identità di chi ha truffato il magazzino. Il signor Amato si troverà costretto a confessare a sua moglie di non essere più in grado di ripagare il debito a Salvatore, deludendo nuovamente sua moglie che si sentirà ancora molto vicina a Ferraris. Le cose non andranno bene nemmeno per Marta e Vittorio che riceveranno la proposta di una collaborazione da parte di Sterling, con la supervisione di Dante. Conti non sarà d'accordo con sua moglie ad accettare l'offerta, anche perché Romagnoli non si arrenderà affatto nei confronti di Marta.

Quest'ultima, inoltre, assisterà ad una conversazione tra Vittorio e Pietro, come se fossero padre e figlio, e la donna sarà inevitabilmente travolta dal passato. Il rimpianto di non poter dare dei figli a suo marito continuerà a tormentare Marta.

Spoiler settimana dal 19 al 23 aprile: Irene terrà distante Rocco e mentirà a Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 19 al 23 aprile rivelano che per Guarnieri non sarà facile fermare le accuse di Cosimo che finiranno sul giornale. Adelaide incontrerà Gabriella per chiedere alla stilista di tenere a bada suo marito, ma Bergamini sarà ancora più agguerrito nei confronti di Umberto.

Il giovane, infatti, irromperà a villa Guarnieri, minacciandolo di dimostrare a tutti le prove del suo coinvolgimento nella scomparsa di Achille Ravasi. Le minacce di Cosimo non faranno stare tranquillo Umberto, nonostante sia consapevole di avere un certo potere su di lui, e il commendatore chiederà a Dante di occuparsi della faccenda e aiutarlo. Romagnoli, intanto, continuerà a essere interessato a Marta e organizzerà una sorpresa per conquistare il suo cuore.

Ci saranno novità anche per Rocco che dopo aver baciato Irene sentirà il bisogno di approfondire la sua conoscenza. La signorina Cipriani, invece, proverà a stare lontana dal magazziniere per non fare un torto a Maria che nel momento del bisogno l'ha aiutata.

Irene deciderà di non accettare l'invito a cena di Rocco, ma continuerà a non parlare con la sua coinquilina di quello che è accaduto tra lei e Rocco. Infine, Ludovica si sentirà molto legata a Marcello e vorrà condividere con lui la bella notizia della sua elezione a presidentessa del Circolo, ma il ragazzo sarà ancora molto preoccupato per il suo futuro. Barbieri, infatti, verrà a conoscenza di nuovi risvolti nella faccenda di Sergio Castrese e per i vecchi complici del malvivente le cose non si metteranno affatto bene.