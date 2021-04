Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 23 aprile su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto sempre più turbolento tra Marta e Vittorio ma anche su Dante che non si arrenderà in alcun modo nei confronti della figlia del Commendatore. Giuseppe, invece, finirà per deludere di nuovo le aspettative di sua moglie Agnese che aveva creduto in lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 23 aprile: Agnese delusa dal marito Giuseppe

Nel dettaglio la trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda venerdì pomeriggio in televisione, rivela che Giuseppe deciderà di parlare con sua moglie e le confesserà di non essere in grado di restituire i soldi del prestito a suo figlio.

Un duro colpo per la donna, la quale resterà profondamente delusa da questa situazione e dal fatto che suo marito abbia preso in giro Salvatore. Proprio per questo motivo, il rapporto tra Agnese e sua moglie subirà un nuovo scossone e tornerà di nuovo ad incrinarsi.

Come se non bastasse, invece, il sentimento che lega la sarta del Paradiso ad Armando crescerà sempre più e diventerà ancora più forte.

Ludovica e Marcello sempre più vicini e complici

Occhi puntati anche sul rapporto tra Ludovica e Marcello: i due sono sempre più complici l'uno dell'altro e tra di loro si verrà a creare un clima di sostegno e appoggio reciproco. Si sostengono l'uno con l'altro e Brancia si renderà conto di tenerci molto al giovane Barbieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 23 aprile 2021 rivelano che Ludovica deciderà di condividere con lui la gioia che sta vivendo, dopo essere stata nominata nuova Presidentessa del Circolo.

Al tempo stesso, invece, Marcello dovrà fare i conti con una situazione delicata dal punto di vista legale che, ancora una volta, riguarda il suo passato al fianco di Sergio Castrese, noto come il Mantovano.

Marta e Vittorio si rivedono ma Dante non si arrende: trama Il Paradiso delle signore 23 aprile

E poi ancora la trama di questa nuova puntata inedita de Il Paradiso delle signore racconta che tra Marta e Vittorio ci sarà un nuovo intenso confronto. I due proveranno a chiarirsi dopo la frattura che si è venuta a creare nel loro rapporto ma, anche questa volta, l'esito finale del loro incontro non sarà affatto dei migliori.

Nel frattempo Dante Romagnoli non ha alcuna intenzione di arrendersi e di farsi da parte: desidera conquistare il cuore di Marta. Proprio per questo motivo, Dante organizzerà una nuova sorpresa del tutto inaspettata per la donna.