Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 28 aprile su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. occhi puntati su Dante che non avrà alcuna intenzione di mollare la presa con Marta mentre Marcello si ritroverà sempre più nei guai. Agnese, invece, costringerà suo marito alla confessione circa le malefatte che ha compiuto nel corso dell'ultimo periodo e che hanno messo a durissima prova la sua famiglia.

Irene chiude con Rocco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 28 aprile

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore di questo 28 aprile racconta che ci sarà l'arrivo di Alfredo, un giovane meccanico che verrà chiamato da Armando per la riparazione delle biciclette per la gara dei ciclisti del grande magazzino. Tuttavia sarà proprio lì che Alfredo troverà un'altra fonte di interesse e che non passerà affatto inosservata.

Il giovane meccanico, infatti, finirà per invaghirsi della bella Venere Maria: le attenzioni che rivolgerà nei confronti della ragazza non passeranno inosservate a Rocco che dovrà fare i conti con la sua gelosia.

A quel punto Irene, dopo aver assistito alla scena prenderà una drastica decisione e sceglierà di chiudere definitivamente la sua frequentazione con il magazziniere.

Marcello sempre più nei guai, Agnese ringrazia Armando

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama de Il Paradiso delle signore racconta che Agnese non accetterà ulteriori scuse da parte di suo marito Giuseppe dopo tutte le cattive azioni che ha commesso nell'ultimo periodo. Proprio per questo motivo, la donna lo obbligherà ad andare a confessarsi e ad assumersi così le sue responsabilità.

Poi Agnese deciderà di andare da Armando per ringraziarlo di persona dato che il capo magazziniere non ha fatto la spia dopo aver scoperto tutta la verità su Giuseppe.

Intanto per Marcello non ci sarà via di scampo. Il giovane si trova nei guai fino all'osso e per lui sembra non esserci alcuna via di uscita . A questo punto, quindi, Marcello prenderà in considerazione il consiglio che gli verrà dato dal carabiniere che è quello di scappare via e far perdere le sue tracce.

Marta e Dante sempre più vicini: trama Il Paradiso delle signore 28 aprile

Occhi puntati anche sul rapporto tra Dante e Marta: i due appariranno sempre più vicini in questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 28 aprile.

Il giovane Bergamini, infatti, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro nei confronti della moglie di Vittorio. E così, a villa Guarnieri arriverà un nuovo regalo misterioso per Marta che le verrà fatto proprio da Dante.