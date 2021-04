Si fanno sempre più intriganti le storie all'interno della soap de Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate, che verranno trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 aprile, saranno alquanto sorprendenti. Al grande magazzino i sospetti sulla contraffazione degli abiti avranno un nome: Giuseppe Amato. Quest'ultimo racconterà ad Agnese che il suo affare al garage non starà andando come previsto e quindi non potrà restituire il denaro al giovane Salvo. Nel frattempo Marta continuerà ad essere inseguita da Dante: l'uomo cercherà di fare qualsiasi cosa per riconquistare la sua amante, a tal punto da farle una sorpresa.

Irene e Rocco provano dei forti sentimenti

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 19 al 23 aprile 2021, rivelano nel dettaglio che la signorina Cipriani deciderà di nascondere a Maria il bacio dato a Rocco. Irene non vorrà far soffrire la sua amica, sapendo che quest'ultima è perdutamente innamorata del magazziniere. Intanto Rocco cercherà di corteggiare la giovane Venere, portandosi avanti con un invito ma la lei non accetterà. Nel frattempo a casa Conti, Marta avrà un confronto molto acceso con Beatrice, la quale deciderà di accantonare una volta per tutte la storia avuta con Vittorio. Intanto al Circolo, l'ex capo della giovane fotografa, sarà soddisfatto della cena avvenuta nel prestigioso locale milanese.

Tuttavia Alan Sterling chiederà a Dante di organizzare un incontro: l'uomo vorrà proporre a Marta e Vittorio un affare molto importante. Per Umberto invece le cose non si metteranno benissimo: le accuse ricevute da Cosimo finiranno sui giornali. Adelaide sarà molto agitata per tutto ciò e così il commendatore penserà di difendersi dal giovane imprenditore.

Umberto metterà Cosimo nelle condizioni di confermare che la famiglia Guarnieri è più potente rispetto alla sua.

Brutta notizia per Marcello

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Armando inizierà a sospettare che sia proprio Giuseppe, l'uomo che copia e sostituisce gli abiti dell'atelier. Successivamente il signor Amato confesserà ad Agnese, che il suo affare non sarà andato a buon fine e che non potrà restituire il prestito al figlio.

Ecco che inizieranno le tensioni tra i due coniugi. Agnese si allontanerà pian piano dal marito e continuerà a pensare all'amore che la lega al signor Ferraris. Nel frattempo Ludovica e Marcello continueranno ad essere molto legati. In particolare modo la giovane Brancia si renderà conto di amare tanto Barbieri, che nel frattempo riceverà una brutta notizia: per coloro che sono stati accusati dal Mantovano, le cose non si metteranno per il meglio. Intanto Dante non potrà fare a meno di rinunciare a Marta. L'uomo non avrà alcuna intenzione di allontanarsi dalla giovane fotografa e deciderà di organizzarle qualcosa per renderla felice.