Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle Signore. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55. Nella puntata del 20 aprile, gli spettatori non potranno fare a meno di rimanere con il fiato sospeso. Ci saranno tante novità e alcuni equilibri tra i personaggi cambieranno irrimediabilmente. In particolare, Umberto deciderà di reagire all'attacco di Cosimo. Non vorrà assolutamente farsi mettere i piedi in testa e il giovane sarà costretto ad ammettere le sue difficoltà. Vittorio non vorrà lavorare assieme a Marta e soprattutto non vorrà sottostare alle parole di Dante.

La donna, però, sembrerà essere di tutt'altro avviso. Irene e Rocco, inoltre, si sentiranno sempre più vicini, anche se la presenza di Maria potrebbe creare qualche problema.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 20 aprile: Umberto si difenderà dalle accuse di Cosimo

Nell'episodio del 20 aprile, Cosimo non riuscirà a scendere a patti con le sue preoccupazioni. Dopo aver letto la lettera consegnata da Gabriella, infatti, il suo equilibrio emotivo diventerà ancora più instabile. Avrà bisogno di risposte, ma non riuscirà a ponderare, con cura, un piano d'azione.

Le conseguenze dell'accusa fatta a Umberto non tarderanno a farsi sentire. L'uomo non ha tollerato la sua presa di posizione, soprattutto perché è avvenuta in pubblico.

Per cercare di difendersi, passerà all'attacco e farà ricorso a tutto il suo potere. Cosimo, purtroppo, dovrà ammettere di non avere tante armi dalla sua parte.

Trama del 20 aprile de Il Paradiso delle signore: Vittorio rifiuterà di lavorare con Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Marta parlerà con Vittorio per metterlo al corrente della proposta fatta da Sterling.

Secondo lei, si tratterà di qualcosa di molto vantaggioso per Il Paradiso. Vittorio, però, sarà restio ad accettare e, nonostante le nuove informazioni apprese, nutrirà ancora moltissimi dubbi. Inoltre, non si sentirà pronto a lavorare nuovamente accanto alla moglie.

Il ruolo predominante di Dante non farà che scoraggiarlo ulteriormente.

Quest'ultimo, però, non sarà intenzionato a tornare sui suoi passi. Oltre a portare avanti il progetto lavorativo, vorrà continuare a fare breccia nel cuore di Marte.

Maria si sentirà ancora vicina a Rocco

Le anticipazioni dell'episodio del 20 aprile de Il Paradiso delle signore rivelano che Irene e Rocco saranno molto presi dal loro legame. Saranno consci di provare una forte attrazione, ma avranno bisogno di più tempo per individuare tutte le sfumature dei loro sentimenti.

Inoltre, Irene non potrà ignorare i desideri di Maria. La ragazza, infatti, non ha abbandonato l'idea di restare accanto a Rocco e continuerà a sognare un futuro insieme.