Continua l'appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore. Martedì 20 aprile verrà trasmessa una nuova puntata e le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena. Maria continuerà a sognare di coronare il suo sogno d'amore con Rocco, ma la giovane sarta non sa ancora che il suo amato ha baciato Irene. Nonostante il loro riavvicinamento, Rocco e Irene non riusciranno a capire cosa provano realmente l'uno per l'altra. Dopo le accuse di Cosimo Umberto passerà sull'offensiva e il giovane imprenditore non potrà far altro che ammettere che la famiglia Guarnieri è veramente potente.

Vittorio apprenderà da Marta i dettagli della proposta di Sterling, ma l'idea di collaborare con Dante non lo entusiasmerà.

Umberto affronta Cosimo dopo le pesanti accuse

Nel corso del 132esimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 20 aprile, si parlerà di Rocco Amato e Irene Cipriani. Nonostante i due si siano baciati, Irene sarà molto confusa, oltre a sentirsi in colpa nei confronti della sua amica Maria. Quest'ultima infatti, ignara di quanto accaduto tra i due, non farà altro che sognare un futuro insieme al suo compaesano. Nel frattempo a villa Guarnieri l'intera famiglia di Marta sarà sotto shock per quello che è successo al Circolo durante la cerimonia in onore degli investitori americani.

Le accuse fatte da Cosimo nei confronti del commendatore sono state molto pesanti, ma Umberto non intenderà rimanere indifferente. Infatti deciderà di recarsi dal marito di Gabriella e quest'ultimo non potrà far altro che ammettere il potere dei Guarnieri.

Vittorio non riesce a lavorare insieme alla moglie

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano che Marta si troverà a parlare con il marito e gli riferirà i dettagli circa l'affare proposto da Alan Sterling.

L'imprenditore deciderà di coinvolgere i coniugi Conti per gestire la campagna pubblicitaria della nuova collezione a marchio Paradiso. A quel punto il direttore dell'atelier non sarà particolarmente felice della nuova proposta, in quanto penserà di non riuscire a lavorare vicino alla moglie come una volta. Conti sarà inoltre preoccupato, in quanto come supervisore del lavoro ci sarà Dante (in qualità d'intermediario dell'imprenditore americano).

Infine, nella puntata del 20 aprile, Romagnoli non intenderà gettare la spugna con Marta: l'uomo vorrà riconquistare la giovane fotografa.