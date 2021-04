Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori avranno modo di assistere a una nuova uscita di scena. Aziz, padre di Can ed Emre, deciderà di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam. Il motivo della partenza? Pare che papà Divit non sopporti più l'atteggiamento di Mihriban, che ogni giorno che passa tende ad assomigliare sempre di più a quello di Huma.

Aziz va alla Fikri Harika e annuncia la partenza ai figli

I fratelli Divit dovranno prepararsi all'ennesimo abbandono nelle prossime puntate di DayDreamer e questa volta riguarderà il loro padre Aziz.

L'uomo, forse anche stanco dei continui battibecchi di Mihriban con Huma, deciderà di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam. Sarà lui stesso ad andare negli uffici della Fikri Harika per dare la notizia a Can ed Emre.

Papà Divit sarà contento dei progressi del figlio maggiore in merito alle sue condizioni di salute e poi l'agenzia, piano piano, sta provando a riconquistare gli albori di un tempo, quindi per lui la situazione a Istanbul sta diventando decisamente monotona, per questo motivo sentirà l'esigenza di partire. In più gli racconterà ciò che sente per Mihriban: quando si sono ritrovati era felice di ricominciare una storia con l'amore della sua vita, ma ogni giorno che passa la donna assomiglia sempre di più a Huma e ciò non gli piace.

Prima di andare via Aziz lascerà delle "istruzioni" ai figli: a Emre dirà di non fare del male a Leyla e di avere cura di lei, mentre a Can consiglierà di non lasciare andare via Sanem. Anche i dipendenti dell'agenzia avranno modo di salutare Aziz e l'addio sarò molto commosso, con una Sanem che non riuscirà a smettere di piangere.

Aziz sceglie di non salutare Huma

Aziz dovrà dare anche la notizia a Mihriban. La donna, diverse volte, lo pregherà di restare a Istanbul, ma lui ormai avrà già preso la sua decisione. È convinto che sia lui che lei non riusciranno mai a cambiare il loro carattere e la loro relazione, con questa situazione, non può andare avanti: per lui la separazione è l'unica via per raggiungere la felicità.

Ovviamente Mihriban non sarà d'accordo, ma non potrà fare altro che accettare la cosa.

Papà Divit, invece, deciderà di non salutare Huma e di non informarla della sua partenza. Il compito "crudele" spetterà a Emre e Leyla, che dopo aver dato un appuntamento alla madre in una bar, decideranno di darle la notizia. Non lo prenderà bene e penserà che sia stata quella "strega di Mihriban" a farlo scappare da Istanbul. A suo figlio e sua nuora non darà nemmeno il tempo di spiegare, decidendo di abbandonare il bar, per cercare conforto nel suo amico Selim.