Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, Cosimo vedrà una certa sintonia tra Salvatore e Gabriella e farà una scenata di gelosia in pubblico: per questo motivo i due coniugi saranno ai ferri corti.

Nel frattempo Vittorio vorrà dare una seconda possibilità a sua moglie, ma la sorprenderà insieme a Dante Romagnoli.

Marta e suo marito saranno sempre più in crisi

Nelle puntate in onda la settimana prossima Marta e Vittorio si prenderanno una pausa di riflessione.

Nel mentre Gabriella riceverà un importante premio, ma non se lo godrà come vorrebbe, in quanto Cosimo sarà distratto da altri problemi, anche se deciderà di partecipare alla premiazione assieme alla moglie.

Invece Dante chiederà ad Adelaide di farsi da parte, in quanto lui vorrà riprovarci con Marta Guarnieri. Poco dopo infatti, Romagnoli manderà un regalo alla donna, che sembrerà sempre più in crisi col marito.

Bergamini farà una scenata di gelosia in pubblico nei confronti di sua moglie

Dante continuerà il corteggiamento nei confronti Marta e riuscirà ad avvicinarsi molto alla donna. In particolare sarà molto contento, in quanto vedrà una certa complicità anche da parte di lei.

Intanto Salvatore si presenterà alla premiazione di Gabriella per portare dei dolci che erano stati ordinati, a quel punto Cosimo inizierà ad ingelosirsi in quanto vedrà una complicità tra sua moglie e il ragazzo.

In particolare Bergamini perderà le staffe e farà una scenata pubblica: tutti i presenti resteranno sbigottiti. La lite tra i novelli sposi non si placherà e anzi continuerà anche a casa. .

Vittorio vedrà Marta con Dante

Nel mentre Vittorio farà una lunga riflessione e alla fine arriverà alla conclusione che il suo matrimonio con Marta merita una seconda chance.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Proprio per questo motivo Conti vorrà chiedere a sua moglie di riprovarci nuovamente e di mettere da parte tutti gli errori del passato. Ma nel momento in cui l'uomo andrà dalla donna per fargli la proposta, la vedrà in compagni di Dante: i due non staranno parlando come due amici, ma sembreranno essere molto intimi.

Non rimane che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate della soap opera, per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.

Intanto chi volesse rivedere gli appuntamento precedenti de Il Paradiso delle signore, potrà farlo mediante la piattaforma di Rai play.