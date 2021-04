Quest'anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la produzione ha deciso di far seguire ai ragazzi delle nuove regole anche in vista delle situazione sanitaria in atto. I ragazzi di Amici 20 devono fare tutto da soli in casetta, come lavare, cucinare e mettere in ordine proprio per evitare che molte persone entrino a contatto con loro. In passato queste regole non erano state rispettate da molti concorrenti, i quali avevano subito anche dei provvedimenti molto seri come la sfida immediata a rischio esclusione. Tra le regole da rispettare per i ragazzi vi è anche quella di alzarsi presto e di andare ad allenarsi in palestra, attività che non tutti riescono ad accettare e a seguire.

Deddy e Sangiovanni vengono convocati in sala dal loro maestro

Proprio nel daytime del 21 aprile 2021 i cantanti della squadra Zerbi-Celentano sono stati convocati da Rudy in sala per affrontare un discorso inerente alla loro condotta. Deddy e Sangiovanni, appena convocati, non immaginavano assolutamente che il motivo fosse un rimprovero da parte di Rudy. Anzi i due concorrenti hanno ipotizzato che il loro maestro avesse predisposto una esibizione da presentare insieme durante la prossima puntata del Serale, magari un duetto. Successivamente, convinti di questa opzione, Sangiovanni e Deddy si sono diretti nella sala interna alla scuola dove ad aspettarli vi era proprio il loro maestro Rudy Zerbi.

I rimproveri di Rudy Zerbi ai ragazzi e le loro risposte all'insegnante

Arrivati in sala Sangiovanni e Deddy si sono ritrovati di fronte il loro insegnante molto arrabbiato per la loro condotta. In particolare Zerbi ci ha tenuto a specificare che i due sono già da diverso tempo all'interno della scuola e avrebbero dovuto aver imparato le regole già da tempo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Poi Rudy ha tirato fuori un foglio su cui erano riportate tutte la inadempienze dei ragazzi, compresi ritardi alle lezioni e assenze. Nello specifico pare che i due facciano molta fatica ad alzarsi presto ed andare in palestra. In particolare Sangiovanni ha risposto al maestro di non avere proprio le forze per affrontare gli allenamenti in palestra in quanto arriva la sera troppo stanco dalle prove e dalle lezioni.

Deddy, d'altra parte, ha risposto che lui si sta allenando tutti i giorni, ma lo sta facendo in casetta e non in palestra. Il maestro non è apparso per niente convinto di queste giustificazioni, in quanto secondo lui si trattava di scuse in quanto non sono messi in discussione episodi isolati ma reiterati. Infine Rudy Zerbi ha chiaramente detto ai suoi due allievi, che qualora la situazione non dovesse cambiare, i due potrebbero incorrere in un provvedimento disciplinare.