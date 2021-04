Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di lunedì 12 aprile rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena. Occhi puntati sull'atteso ritorno in città di Marta, la quale finalmente avrà modo di confrontarsi con suo marito Vittorio. Intanto Giuseppe riporterà in magazzino gli abiti che aveva sottratto mentre Cosimo non riuscirà a non pensare alla fatidica lettera che era stata scritta da suo padre Arturo.

Il ritorno di Marta in città: trama Il Paradiso delle signore 12 aprile

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore di lunedì , rivela che dopo essere stata allertata telefonicamente da Beatrice, Marta capisce che è giunto il momento di rientrare.

La donna si renderà conto che non può più rimandare la data del suo ritorno in città da Vittorio e quindi lascerà Parigi per rimettere piede a Milano.

Una volta arrivata in città, per Marta arriverà la resa dei conti finale: tra i due coniugi, infatti, ci sarà il momento del fatidico confronto.

Il confronto tra Vittorio e sua moglie Marta

Le anticipazioni della soap opera, infatti, rivelano che i due coniugi avranno la possibilità di parlare, guardandosi negli occhi, di questa questione delicata che li riguarda e su quello che sta accadendo al loro matrimonio.

Quale sarà l'esito finale di questo attesissimo confronto tra Marta e Vittorio? I due riprenderanno in mano le redini del loro matrimonio oppure saranno pronti a dirsi addio definitivamente?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Intanto, al termine della gara di ciclismo, Rocco verrà proclamato vincitore assoluto: al Paradiso ci sarà una grande festa per celebrare l'importante traguardo raggiunto dal ragazzo.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 12 aprile, inoltre, rivelano che Cosimo apparirà ancora fortemente scosso dalla famosa lettera di Arturo che gli è stata consegnata da sua moglie Gabriella.

Cosimo è scosso per la lettera del padre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12 aprile

Il giovane Bergamini non riuscirà a non pensare al punto della missiva in cui suo padre Arturo parla di Umberto Guarnieri. Il marito di Gabriella, infatti, si chiederà cosa possa aver scoperto suo padre di così sconcertante sul conto del Commendatore e per questo motivo deciderà di indagare.

Nel frattempo ricompariranno al Paradiso gli abiti che Giuseppe aveva sottratto in precedenza. Peccato, però, che non siano uguali a come li aveva presi: adesso tutti gli abiti presentano dei difetti. Le Veneri se ne accorgeranno prima di venderli alle loro clienti?

Un nuovo episodio decisamente da non perdere quello con Il Paradiso delle signore di lunedì 12 aprile, complice anche il fatto che si avvicina il gran finale di questa quinta stagione. La soap di Rai 1, infatti, chiuderà i battenti il prossimo mese di giugno.

Grande successo per la quinta serie Il Paradiso delle signore

Le riprese dell'attuale serie sono già terminate da un po' di settimane ma gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le trame della sesta stagione.

Il Paradiso delle signore, infatti, tornerà in onda nuovamente a partire dal prossimo settembre con gli episodi inediti che si preannunciano particolarmente intensi e ricchi di sorprese e new entry.

Del resto, mai come quest'anno gli ascolti della serie sono stati a dir poco eccezionali: con una media di circa 2,2 milioni di spettatori al giorno e uno share che arriva a toccare il 19%, il Paradiso ha confermato la sua forza e il suo gradimento sul pubblico della rete ammiraglia, diventando uno dei fiori all'occhiello del palinsesto.