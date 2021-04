Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, campionessa di ascolti di Rai 1, va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55.

Nella puntata del 26 aprile, non mancheranno sorprese e colpi di scena. I personaggi dovranno gestire situazioni complicate e non potranno fuggire davanti ai loro sentimenti. In particolare, Gabriella sarà invitata a un evento per ricevere un premio importante. Dante chiederà ad Adelaide di non intromettersi nel rapporto tra lui e Marta, mentre Cosimo sarà concentrato totalmente su Umberto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 26 aprile: Gabriella vincerà un premio

Nella puntata del 26 aprile, Gabriella riceverà un invito molto speciale. La Camera Nazionale della Moda, infatti, la informerà che, per merito delle sue creazioni stilistiche è risultata meritevole di un premio. La ragazza dovrà presentarsi a un evento serale al Circolo per ricevere il suo riconoscimento. Sarà molto felice, perché questa sarà l'occasione perfetta per dimostrare il suo valore a livello professionale. Inoltre, potrà cancellare tutte le critiche ricevute in passato.

Il primo pensiero di Gabriella sarà quello di chiedere a Cosimo di accompagnarla. Per lei, sarebbe fondamentale avere accanto suo marito, ma il ragazzo avrà molti dubbi a questo proposito.

Tutte le sue energie, infatti, saranno concentrate sulla lettera scritta dal padre e sulle accuse mosse a Umberto.

Trama del 26 aprile de Il Paradiso delle signore: Agnese sarà adirata con Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Agnese sarà furiosa con Giuseppe. Non potrà perdonarlo per le sue azioni e soprattutto non potrà continuare a nascondere la verità a Salvatore.

Facendo pressioni sul marito, Agnese lo costringerà a rivelare al figlio di non avere i soldi necessari per saldare il prestito ricevuto.

Nel frattempo, Rocco cercherà di migliorare il suo rapporto con Irene. Vorrebbe creare un legame più saldo ed equilibrato, ma il fato non sembrerà stare dalla sua parte.

Inoltre, la ragazza non apparirà molto interessata

Dante dirà ad Adelaide di fare un passo indietro

Le anticipazioni della puntata del 26 aprile de Il Paradiso delle signore svelano che Vittorio e Marta saranno impegnati nel rivedere gli errori del loro matrimonio. Vorranno capire il motivo per cui le cose hanno preso una piega così distruttiva. La presenza di Dante, però, non li aiuterà. L'uomo, infatti, continuerà a tenere alta l'attenzione su Marta e non sarà assolutamente intenzionato a tirarsi indietro. Inoltre, parlerà con Adelaide e gli chiederà di non mettergli i bastoni tra le ruote con Marta

Intanto, Salvatore si avvicinerà a Gabriella e la consolerà: la ragazza apparirà triste per il rifiuto di Cosimo di accompagnarla a ritirare il premio.