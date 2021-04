Lunedì 26 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa la 12^ puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la diretta, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò sono state protagoniste di un botta e risposta piuttosto ruvido: le due si sono accusate di non essere abbastanza collaborative con il gruppo. Nel mezzo della lite, Manuela ha domandato alla "rivale" cosa avesse fatto per tre ore in compagnia di Gilles Rocca.

La lite

Lo scorso giovedì, in Honduras sono sbarcati quattro nuovi naufraghi: Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò. Nonostante le new entry si fossero promesse aiutarsi a vicenda, non è stato affatto così.

Durante i primi giorni di convivenza, Matteo, Emanuele e Rosaria hanno accusato Manuela di essere poco collaborativa con il gruppo. In occasione della 12^ puntata del reality show, il duo Ferrera-Cannavò è stato protagonista di una lite. Scendendo nel dettaglio, Rosaria ha sbottato con Manuela: "Ma lei ha capito con chi ha a che fare?" Secondo Cannavò, l'ex meteorina sarebbe arrivata in Honduras con l'intento di fare una vacanza e non un reality di sopravvivenza.

Per Rosaria, Ferrera passerebbe il tempo a prendere il sole, a trovare un modo per truccarsi e fare le passeggiate in riva al mare. In replica, la diretta interessata ha smentito tutto. Sebbene Manuela abbia ammesso di essersi addormentata quando doveva vegliare il fuoco, poi ha fatto sapere di avere recuperato il giorno seguente.

La frecciatina di Manuela

Durante la discussione, Ilary Blasi ha voluto sentire il parere degli altri naufraghi. Mentre Gilles Rocca - chiamato in causa dalla conduttrice - stava fornendo la sua versione dei fatti, Manuela Ferrera ha lanciato una frecciatina alla rivale.

La naufraga ha chiosato: "Mi è stato detto da Rosaria che è stata per ben tre ore con Gilles a passeggiare per vegliare il fuoco".

Alle dichiarazioni della compagna d'avventura, Cannavò ha cercato di negare ma Manuela l'ha incalzata: "Sai di cosa parlo, non fare finta di nulla". Al momento non è possibile sapere cosa sia accaduto tra i due naufraghi perché Ilary Blasi ha preferito cambiare discorso.

Tuttavia, Gilles Rocca si è sempre detto innamorato della sua compagna Miriam Galanti.

La segnalazione di Deianira Marzano

A proposito di Gilles Rocca, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione su Instagram. Scendendo nel dettaglio, la blogger ha fatto notare che sul profilo Instagram della compagna di Gilles non era presente neanche una foto di coppia. A quel punto, l'influencer ha ipotizzato che Miriam Galanti abbia avuto un gesto di stizza verso il suo compagno.

In realtà, le cose sarebbero andate in un'altra maniera. Miriam Galanti utilizza il suo account solo per lavoro, la vita privata preferisce tenerla lontana dai riflettori. Dunque, non è stata cancellata alcuna foto con Rocca.