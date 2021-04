Lunedì 26 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa la 12^ puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la messa in onda del reality show, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sulla fidanzata di Gilles Rocca. Scendendo nel dettaglio, sul profilo Instagram di Miriam Galanti non compaiono scatti con il suo compagno. In realtà, sembrerebbe che l'attrice non pubblichi foto di coppia solamente per motivi privacy.

L'episodio incriminato

Durante la diretta dell'Isola dei Famosi, sono state scelte tre coppie di naufraghi per avere una prova ricompensa: la sfida consisteva nel darsi un bacio sott'acqua e chi durava di più riceveva un piatto di pasta all'amatriciana.

Una volta appresa la sfida da affrontare, Gilles Rocca si è rifiutato, costringendo anche Francesca Lodo a lottare per un piatto di pasta. Ilary Blasi ha cercato di spiegare al naufrago che si trattava di un gioco, ma il 38enne romano è stato irremovibile: "Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa". Poi, ha tagliato corto: "Sono io che non ce la faccio".

Dopo essere tornati in Palapa, Francesca è scoppiata in lacrime. La presentatrice del reality, vedendo la showgirl giù di morale, ha chiesto cosa stesse accadendo. A quel punto Lodo ha spiegato di non avercela con il suo compagno d'avventura, ma dal momento che si tratta di un gioco dove si soffre anche la fame, dovrebbe affrontare ogni sfida che gli viene proposta per non remare contro gli altri concorrenti.

La segnalazione di Marzano

In seguito a quanto accaduto nella 12^ puntata del reality show, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sulla compagna di Gilles Rocca.

Scendendo nel dettaglio, l'influencer campana ha spiegato ai suoi follower che sul profilo Instagram di Miriam Galanti non compariva neanche una foto di coppia con il suo fidanzato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Secondo la blogger, l'attrice avrebbe rimosso tutte le foto con Gilles per via di quello che è accaduto in Honduras ed ha commentato: "Ha fatto proprio bene".

La verità

A quanto pare, le cose non stanno come ha ipotizzato Deianira Marzano. Scorrendo nel profilo Instagram di Miriam Galanti è vero non compare neanche uno scatto di coppia, ma l'attrice non avrebbe rimosso nulla.

La compagna di Gilles infatti, utilizzerebbe il suo account solamente per pubblicare scatti di book fotografici.

Insomma, Miriam Galanti, anche se ha postato delle foto di viaggio in cui era con l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi, si è sempre mostrata da sola. Il motivo? Miriam vorrebbe tenere lontana la sua vita privata dai social. Al contrario, sul profilo Instagram di Gilles Rocca è possibile vedere numerosi scatti di coppia.