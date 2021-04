Lunedì 26 aprile è andata in onda una nuova puntata de l'Isola dei Famosi su Canale 5 condotta da Ilary Blasi. In studio per la prima volta Giulia Salemi in difesa di sua mamma, Fariba Tehrani. La ragazza ha avuto un confronto con Valentina Persia e Gilles Rocca, i due naufraghi che si erano accaniti maggiormente sulla madre.

Le parole di Giulia

Giulia non ha affatto apprezzato il modo in cui i naufraghi stanno trattando la madre. La giovane ritiene infatti che alcuni cocorrenti manchino totalmente di educazione e rispetto verso il prossimo: "Si è superato il limite dell'educazione, il rispetto è alla base.

Si è creato un branco contro di lei e Vera, situazione intollerabile". Successivamente ha avuto la possibilità di parlare direttamente con la madre per consolarla: "Sono tanto orgogliosa di te, stai dando un bellissimo messaggio. Non devi permettere a nessuno di mancarti di rispetto". Ha poi proseguito rivolgendosi direttamente a Persia e Rocca che avevano attaccato duramente Fariba in precedenza. "Il verso di Gilles verso mia madre non è stato bello. Valentina ha preso in giro mia madre per le sue origini", ha dichiarato Giulia. Prontamente è arrivata anche la risposta della naufraga. "Queste cose con me non attaccano. Ho solo imitato la cadenza di tua madre.", ha replicato Valentina non nascondendo un certo fastidio.

Anche l'opinionista Tommaso Zorzi ha espresso solidarietà a Fariba: "Provo sincera tenerezza per lei. Sta lavorando per entrare nel gruppo e viene sempre fatta fuori". Duro scontro in studio quindi, ma non è la prima volta che Giulia si esprime sulla difficile situazione della madre.

Il disdegno di Giulia sui social

Dopo l'ultimo scontro tra le due naufraghe, Salemi non ha potuto tacere sui social.

La madre era infatti stata temporaneamente eliminata dal gioco per poi farvi ritorno, ed aveva teso la mano a Persia in segno di saluto, ma quest'ultima non ne ha voluto sapere di ricambiare il gesto. "Non entro nel merito, ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?", aveva scritto su Twitter. Molti i consensi da parte dei fan che hanno chiesto provvedimenti contro Valentina da parte della produzione e di Ilary Blasi.

Ma c'è stato anche chi si è schierato con la naufraga dicendo che la fame si stava facendo sentire ed aveva quindi reagito in modo eccessivo. Clima teso quello tra Valentina e Fariba, situazione che si è scatenata dopo che Tehrani aveva confessato a Miryea Stabile che alcuni naufraghi, tra cui Persia, l'avevano definita stupida. Frase non gradita da Valentina che si è subito scagliata contro la madre di Giulia. In diretta aveva poi dichiarato di non voler vedere mai più Fariba in vita sua, parole criticate anche dall'opinionista Elettra Lamborghini.