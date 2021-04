Prosegue l'appuntamento in prime time con L'Isola dei Famosi 2021 e questo lunedì 26 aprile andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena per i naufraghi che stanno portando avanti il loro percorso. Un altro concorrente, infatti, dovrà abbandonare definitivamente l'isola: a rischio vi è anche Fariba che, questa settimana, riceverà la visita in studio di sua figlia Giulia Salemi, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5 trasmessa su Canale 5.

Giulia Salemi sbarca in studio all'Isola dei famosi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata dell'Isola dei famosi di questo lunedì 26 aprile rivelano che le due concorrenti a rischio eliminazione sono Fariba e Vera Gemma. Una delle due dovrà abbandonare definitivamente il gioco e a decidere le sorti delle concorrenti sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

Per darle il massimo del supporto, questa settimana in studio arriveranno due persone molto vicine a Fariba e Vera. Per la prima, infatti, arriverà sua figlia Giulia Salemi che in queste settimane ha sempre sostenuto sua mamma sui social, invitando il pubblico ad evitare la sua uscita di scena dal reality show.

L'arrivo di Giulia Salemi è molto atteso non solo perché potrà sostenere sua mamma Fariba ma anche per l'incontro che ci sarà con Tommaso Zorzi, tra gli opinionisti di questa edizione dell'Isola dei famosi.

Nuovo incontro tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi all'Isola 2021

Tra Giulia e Tommaso, infatti, il clima post Grande Fratello Vip 5 non sarebbe ancora del tutto idilliaco e sebbene la Salemi sia stata ospite di Zorzi in una puntata de "Il Punto Z", hanno ammesso che ancora non si sono visti "da soli" per chiarirsi e mettere una pietra sopra alle incomprensioni nate nella casa di Cinecittà.

In attesa di scoprire cosa succederà in diretta tv anche tra Giulia e Tommaso, le anticipazioni sull'Isola dei famosi di questo lunedì sera rivelano che in studio arriverà anche Asia Argento per sostenere la sua amica Vera Gemma, con la quale ha partecipato in coppia a Pechino Express qualche anno fa.

I naufraghi divisi in due gruppi: anticipazioni L'isola dei famosi del 26 aprile

Ma le sorprese non sono finite qui, perché in questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi non ci sarà spazio solo per la nuova eliminazione.

I concorrenti che sono rimasti in gara verranno suddivisi in due gruppi: da un lato quello dei "primitivi" e dall'altro quello degli "arrivisti". Le due tribù vivranno sulla stessa spiaggia che, tuttavia, sarà divisa da una corda che servirà a delimitare i confini del territorio.