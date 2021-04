Mia Molinari attualmente è una docente, ma in passato ha ricoperto il ruolo di professoressa di danza nella scuola di Amici. In un post su Instagram, la diretta interessata ha deciso di vuotare il sacco sui motivi dell'addio al programma. Inoltre, Mia sembra avere lanciato una frecciatina a Maria De Filippi e all'ex collega Alessandra Celentano.

La versione di Molinari

L'ex insegnante di Amici si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sull'addio al talent di Canale 5. Scendendo nel dettaglio, Mia Molinari ha raccontato di essere stata contattata più volte da Maria De Filippi per intraprendere una collaborazione.

Come spiegato dalla diretta interessata, però, fu sempre declinato l'invito. Solamente in un secondo momento, vista l'insistenza della conduttrice pavese, Molinari decise di firmare un contratto ma alle "sue condizioni". Come spiegato dall'ex insegnante della scuola più famosa d'Italia, Mia non voleva accettare nessun compresso e non voleva chinare la testa per nessun motivo. Al contrario intendeva solo svolgere la sua professione di insegnante. A tutti coloro che l'hanno accusata di avere sputato nel piatto dove ha mangiato, la diretta interessata ha replicato: "Ho dovuto abbandonare quest'esperienza, proprio perché non potevo tollerare certe situazioni e condizioni". L'ex maestra di Amici, ha spiegato che per tutto il periodo trascorso nel talent il suo compito è stato solamente quello di insegnare ai suoi allievi.

Terminato il suo lavoro, la maestra si fiondava a casa dalla sua famiglia.

Il commento sulla conduttrice del talent

In un secondo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Mia Molinari sembra avere lanciato una stoccata a Maria De Filippi. In riferimento a coloro che spesso scrivono sui social "non si tocca Queen Mary", l'ex insegnante di danza ha affermato: "L'unica vera regina della televisione italiana è stata e sarà sempre la sola Raffaella Carrà".

Inoltre, Mia ha invitato tutti a tornare con i piedi per terra.

Ma non è tutto, Molinari ha tirato in ballo anche all'ex collega Alessandra Celentano. Mia Molinari si è detta amareggiata per l'atteggiamento avuto dall'ex collega Celentano. A detta della docente, la nota coreografa dopo essere finita al centro del clamore mediatico avrebbe deciso di smettere di seguire Mia.

Il caso 'Celentano'

Nei giorni scorsi, Alessandra Celentano, era finita al centro del clamore mediatico. Il motivo? La maestra di Amici aveva messo un like su Instagram ad un post in cui veniva attaccato il talent show condotto da Maria De Filippi. Successivamente la coreografa aveva deciso di fare chiarezza sull'episodio.

Celentano aveva spiegato che il suo social media manager per errore aveva messo il "cuoricino" ad un post contro la scuola di Amici: "Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate". Infine, la diretta interessata aveva precisato che quei giudizi non conciliavano con il suo modo di pensare.