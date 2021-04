Tra le amicizie che sono nate all'interno della casa del Grande Fratello Vip vi è quella tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Durante la loro avventura, i due avevano stretto un rapporto molto intenso che sembrava essere destinato a proseguire anche fuori dalle mura domestiche di Cinecittà. E, invece, una volta spenti i riflettori sul reality show condotto da Alfonso Signorini, c'è stato un allontanamento tra Andrea e Pierpaolo: i due si sono persi di vista, così come ha confermato Pretelli in una recente intervista.

La verità di Pierpaolo Pretelli sul rapporto con Andrea Zelletta

Nel dettaglio, nei giorni scorsi si era molto parlato di questa amicizia non coltivata tra Andrea e Pierpaolo, complice il fatto che dopo il Grande Fratello Vip, i due non sono stati visti ma più assieme. Addirittura tra i fan erano circolate delle voci in merito ad un possibile litigio tra i due ex volti del reality show.

A fare un po' di chiarezza su questi rumors ci ha pensato Pierpaolo Pretelli che, in una recente intervista, ha precisato che non c'è stata nessuna lite con Zelletta.

"Non c'è stata alcuna lite e non abbiamo alcun conto in sospeso" ha ammesso Pierpaolo, alludendo poi al fatto che questa "separazione" è dovuta in parte alla lontananza geografica che li separa dato che lui vive a Roma mentre Zelletta convive a Milano con la sua fidanzata Natalia Paragoni.

Tra le persone che Pierpaolo sente ancora, post GF Vip, vi sono Andrea Zenga e Dayane Mello

Tuttavia, Pierpaolo non ha nascosto di essere rimasto un po' perplesso per dei filmati che ha avuto modo di vedere dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 5.

"Il gioco, però, è finito a marzo e oggi ci sono persone che sento quotidianamente" ha ammesso Pierpaolo che ha fatto una lista di ex concorrenti del reality show con i quali ancora oggi è costantemente in contatto telefonico.

Tra questi vi sono Andrea Zenga, Dayane Mello, Enock, Giacomo Urtis e Patrizia De Blanck ma non figura Zelletta. I due, quindi, non sono non si vedono per "motivi geografici" ma neppure si sentono dopo l'esperienza vissuta insieme per ben sei mesi all'interno della casa del GF Vip.

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo è amore dopo il GF Vip

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori risvolti per la loro amicizia, Pierpaolo è al settimo cielo per la sua relazione sentimentale con Giulia Salemi.

I due si sono conosciuti e innamorati proprio tra le mura domestiche di Cinecittà e stanno portando avanti la loro storia anche adesso che si sono spenti i riflettori mediatici.

Entrambi innamoratissimi, non hanno nascosto che in futuro gli piacerebbe poter pensare ad una convivenza dato che adesso vivono in due città differenti.